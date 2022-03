Ribatis lance un plan d’action pour améliorer l’utilisation de la plateforme Rokhas

Depuis son lancement, la plateforme Rokhas, guichet numérique unique des autorisations économiques et d’urbanisme, n’a eu de cesse de créer des remous auprès des utilisateurs. La société Ribatis, en charge de la mise en place du projet, a jugé bon de mener une enquête de satisfaction, avec le groupe Sunergia, auprès de 657 usagers (377 particuliers et 280 architectes ou ingénieurs géomètres topographes (IGT)) et 512 administrations. Globalement, il en ressort un taux de satisfaction de 52% auprès des usagers et de 85% des administrations. Chez les premiers, les critères les plus satisfaisants ont trait à la démarche d’inscription en ligne, à l’ergonomie&design et au contenu des emails «Rokhas News». L’administration est également satisfaite de ces deux derniers critères, en plus des tâches effectuées sur la plateforme.

Les moins appréciables demeurent les délais de traitement des autorisations, la réactivité des administrations concernées et les motifs de rejet des dossiers. L’administration, elle, déplore le niveau de la navigation, le déroulement des visio-commissions, le délai d’affichage des pages et le support téléphonique. Ces dysfonctionnements tiennent à plusieurs raisons, à l’instar de la lenteur du processus de traitement et absence de coordination entre administrations, à la complexité d’utilisation de la plateforme, à l’absence de formation et aux pannes techniques récurrentes. A ces raisons, les particuliers ajoutent les bugs liés à l’application mobile. En dépit de ces difficultés, les architectes et IGT ont une perception favorable de la plateforme, dans la mesure où elle permet la dématérialisation du processus, une meilleure traçabilité des dossiers, moins de déplacements dans les administrations, ainsi qu’une exactitude et une clarté du plan de situation.

Tenant compte de l’ensemble de ces remarques, Ribatis a mis en place un plan d’actions sur chacun des volets critiqués. Au niveau fonctionnel, la société envisage de simplifier les processus d’accès et d’inscription, de rajouter des fonctionnalités utiles, comme l’intégration de nouveaux e-services, l’introduction des dispositions de la loi 55-19 (récépissé de dépôt, silence vaut accord et recours), la proposition d’une assistance à l’instruction des dossiers… et d’améliorer l’expérience client. Sur le plan technique, il s’agit d’améliorer la rapidité de la plateforme, ainsi que le fonctionnement de l’application mobile et de résoudre les problèmes techniques. Comme le volet formation a été décrié notamment par l’administration, la société Ribatis prévoit donc de dispenser des formations auprès des fonctionnaires et d’organiser des webinaires au profit des usagers, tout en mettant en place un LMS (learning management system) offrant des circuits de formations certifiantes. De plus, la société met l’accent sur la communication. Elle compte la faciliter entre l’administration et l’usager, établir un système de notification sur la plateforme et tenir les utilisateurs au courant des nouveautés. Enfin, pour la fonction support aux utilisateurs, Ribatis compte créer de nouveaux espaces de support, améliorer le service de relation client et enrichir la documentation et les guides.

La plateforme traite plus de 1 500 dossiers quotidiennement

La plateforme Rokhas a pour vocation première de permettre une gestion numérique fluide, traçable et transparente des autorisations administratives à caractère urbanistique et économique. Ainsi, le processus de traitement est totalement dématérialisé et ce, du dépôt de la demande d’autorisation par le requérant jusqu’à sa signature électronique par le président de la commune concernée. Cette solution est déployée au niveau des 12 régions que compte le pays, de 72 provinces et de plus de 1 135 communes couvrant aujourd’hui l’ensemble du territoire national. Elle compte actuellement plus de 48 000 utilisateurs, dont environ

37 000 professionnels et 12 000 fonctionnaires. De plus, elle traite plus de 1 080 nouveaux dossiers urbanistiques et 171 dossiers économiques, à une fréquence quotidienne.