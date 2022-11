Réformes du système financier: la banque allemande de développement accorde un prêt de 1,6 milliard de dirhams au Maroc

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et le directeur du bureau de la KfW à Rabat, Markus Faschina, ont signé, mercredi à Rabat, deux contrats de financement portant respectivement sur un prêt de 150 millions d’euros (environ 1,6 milliard de dirhams) et un don de 15 millions d’euros (165 millions de dirhams), accordés au Maroc en appui au programme de réformes du système financier.