Ralentissement de la croissance du crédit bancaire à 5,2% en novembre 2019

La ventilation par objet économique du crédit bancaire au secteur non financier fait ressortir une accélération de la progression des concours à l’équipement de 3,6% à 4%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires novembre 2019.

Bank Al-Maghrib fait également état d’un léger ralentissement de la croissance des facilités de trésorerie de 9,9% à 9,3% et d’une quasi-stagnation de la progression tant des crédits immobiliers à 3,2% que des prêts à la consommation à 4,7%.

Par secteur institutionnel, l’évolution des crédits au secteur non financier résulte d’une hausse de 6,6% après 5,8% des concours aux sociétés non financières privées, relève la même source, ajoutant qu’a l’inverse, la croissance des prêts aux ménages a décéléré à 4,6% après 4,9% et les crédits aux sociétés non financières publiques ont vu leur baisse s’accentuer à 7% après 5,9%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire a accusé une baisse de 0,7%, avec toutefois un accroissement de 0,2% des concours au secteur non financier.

