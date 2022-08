Produits de Terroir : 80 000 visiteurs prévus au Salon international d’Agadir

Organisée par l’Association Régionale pour l’Appui au Développement Agricole, cette manifestation est la déclinaison de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », pour promouvoir les produits de terroir afin de créer une dynamique économique dans la région, compte tenu de la demande croissante sur les canaux de commercialisation diversifiés après la pandémie de Covid-19 et la réussite des éditions précédentes, indique un communiqué des organisateurs.

A travers cet événement économique, les organisateurs aspirent de renforcer, d’une part, l’approche territoriale de la région et la création d’un espace d’échange entre professionnels et divers acteurs du secteur, et d’autre part, de consolider la coopération et les partenariats entre diverses parties et organisations économiques œuvrant dans le développement des produits de terroir, et de promouvoir le Leadership entrepreneurial des jeunes et la protection sociale des agriculteurs, précise la même source.

Cette édition vise également à évaluer et valoriser les efforts fournis en terme de commercialisation des produits de terroir, ainsi que le renforcement des compétences techniques des participants à travers l’organisation des conférences, d’ateliers de dégustation et de formation pour la valorisation des filières phares telles que l’arganier, le palmier dattier, l’amandier, le henné, les plantes aromatiques et médicinales, le câprier, le safran, l’héliciculture, le cactus, la rose à parfum,le couscous, l’olivier…etc.

Ce salon, dont les invités d’honneur sont le Sénégal, le Gabon et la Côte d’Ivoire, se tiendra sur une superficie de 4500 m², et accueillera plus de 230 exposants, qui recevront près de 80.000 visiteurs prévus.

En parallèle, des activités artistiques et folkloriques seront organisées au profit des visiteurs ainsi que d’autres activités pédagogiques et culturelles destinées aux enfants.

Ce salon est organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.