Prix Tamayuz : une édition sous le signe de l’excellence de la femme marocaine

La 7e édition du prix Tamayuz de la femme marocaine, organisé par le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille (MSISF) a été placée cette année, sous le thème: « l’excellence de la femme au service des objectifs de développement durable ». Organisée le 24 octobre au théâtre Mohammed V à Rabat, la cérémonie de remise des prix a vu la participation de plusieurs intervenants dont des représentants du ministère de l’Energie, de celui de l’Emploi, de l’INDH, de la FRMF, d’ONG, ainsi que des représentants de la société civile, d’ambassadeurs…

L’événement vise à encourager et valoriser les initiatives pionnières en faveur du développement durable. « Nous croyons fort dans le rôle de la femme dans la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de développement durable et dans sa contribution au développement du Maroc et sa croissance économique » a souligné Aouatif Hayar, ministre de la Solidarité. D’ailleurs, le Maroc a enregistré bien des avancées en matière d’égalité des sexes et du processus d’intégration de la femme dans le développement. « Pour poursuivre cette lancée, le programme gouvernemental s’engage à augmenter le taux d’activité des femmes à 30 % d’ici 2026, contre 20% actuellement » a-t-elle précisé.

Pour valoriser les initiatives relatives à la promotion des conditions des femmes et apprécier leurs contributions, le ministère a procédé à une approche régionale et plus élargie afin d’intégrer davantage de femmes porteuses de projets. Au terme de la sélection, 12 lauréates ont été distinguées sur les 248 projets reçus. Au final, 3 projets ont remporté les prix Imtiaz. Il s’agit d’une coopérative de la région de l’Oriental, Nassim Jbel El Mahsar, spécialisée dans la valorisation des produits issus de la « halfa », dite alfa. Elle a remporté une récompense de 130 000 DH. Le 2e a été décerné à la coopérative Ingwane, de la région Marrakech-Safi, dont la vocation est la coloration naturelle de la laine, tissu et différents produits végétaux. La rémunération financière est de l’ordre de 100 000 DH. Le dernier prix, d’une valeur de 70 000 DH est remporté par la coopérative chargée de la collecte des huiles de fritures usagées et des déchets solides de la région de Laayoune Sakia Lhamra.