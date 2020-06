Près de 7 MDH pour intensifier et valoriser la culture du quinoa

Une enveloppe de près de 7 millions de DH a été mobilisée par la Direction provinciale de l’agriculture (DPA) à Rehamna, dans le cadre du programme d’intensification et de valorisation de la culture du quinoa dans la province, étalé sur trois ans (2019-2021). Selon la DPA, il a été procédé à la mise en place, dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire inclus dans le Plan Maroc Vert, d’un projet intégré visant l’intensification des superficies dédiées à la culture du quinoa et à la valorisation des moyens de sa production, en tant que l’une des cultures alternatives dans la province.

Ledit programme, affirme la DPA, vise à augmenter de 120 ha, actuellement, à 500 ha à l’horizon 2021 la superficie réservée à la culture de ce produit importé de l’Amérique Latine, tout en veillant à atteindre un rendement équivalent à une tonne par hectare à travers l’utilisation de l’irrigation complémentaire. Le ministère de l’agriculture à travers la direction provinciale œuvrera au développement de cette culture, depuis l’opération de production jusqu’à la valorisation, et ce, à travers la modernisation des mécanismes de production, la commercialisation du quinoa et sa transformation en produits à forte valeur ajoutée (vente des céréales, fabrication de produits à base du quinoa comme la farine, le couscous, le savon et autres). Près de 250 hommes et femmes, issus de 20 collectivités territoriales relevant de la province de Rehamna, devraient bénéficier de ce programme, sachant qu’ils s’organiseront au sein de coopératives spécialisées dans la production du quinoa, tout en les dotant des formations nécessaires en la matière, afin de développer les modes de production et d’augmenter le rendement.

Par ailleurs, la DPA a souligné l’apport du groupe OCP et de l’Université MohammedVI Polytechnique (UM6P) pour le développement de la production du quinoa dans la province de Rehamna, à travers la réalisation de recherches et d’expériences sur certaines de ses variétés connues pour leur adaptation à la salinité et à la sécheresse ainsi que pour leur grand rendement par rapport à d’autres types de céréales. Il a rappelé que la culture du quinoa dans la province s’inscrit dans le cadre du développement de nouveaux modèles agricoles compatibles avec la nature et les ressources de la province, et connus pour leur capacité de résilience face aux changements climatiques et de création de richesses et d’emplois dans le monde rural.