Première réunion du conseil d’administration de l’Agence nationale de gestion des participations de l’État

L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises Publics (ANGSPE) a tenu, lundi à Rabat, la première réunion de son conseil d’administration sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette première réunion, qui s’est déroulée en présence des représentants de l’Etat, désignés par le Conseil du Gouvernement, en date du 1er décembre 2022, en tant que membres dudit Conseil, s’inscrit dans le cadre du déploiement des hautes orientations royales concernant la réforme du secteur public, en général, et la création de l’ANGSPE en particulier, indique un communiqué de l’Agence.

La même source rappelle que Abdellatif Zaghnoun a été nommé par Sa Majesté le Roi, directeur général de l’Agence nationale des participations de l’Etat lors du Conseil des ministres en juillet 2022.

Le conseil d’administration tenu lundi acte la mise en place des organes d’administration et de gestion de l’ANGSPE ainsi que l’entrée en vigueur de la loi n° 82.20 portant création de l’Agence nationale, promulguée par le Dahir n° 1-21-96 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021).

Après une présentation par Abdellatif Zaghnoun de l’Agence Nationale et de ses prérogatives, les autres points de l’ordre du jour traités lors de cette session du Conseil d’Administration ont permis aux membres d’approuver les éléments constitutifs de l’ANGSPE. Il s’agit notamment du modèle organisationnel, du statut du personnel, du règlement des marchés et du modèle de financement. La feuille de route pour l’élaboration de la politique actionnariale de l’Etat a également été approuvée.

L’ANGSPE est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui a pour principale mission de veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, de gérer les participations de l’Etat et d’assurer le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics.

Constituant un des piliers de la réforme du secteur public, l’ANGSPE sera dotée d’une gouvernance adaptée à sa mission, d’une vision stratégique à moyen et long terme permettant d’apprécier et de maitriser les risques des EEP concernés, de proposer des solutions à même de développer un actionnariat public performant, répondant au mieux aux objectifs stratégiques de l’Etat actionnaire et s’inscrivant dans le cadre des principes de la réforme globale du secteur des EEP.

Le périmètre d’intervention de l’Agence comprend 57 EEP (15 établissements à caractère marchand, 35 entreprises publiques à participations directes de l’Etat et 7 participations détenues exclusivement ou conjointement par l’Etat ou les EEP).