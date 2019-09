Pluie d’investissements industriels dans le Souss

Bonne nouvelle pour le Souss Massa. Le rythme de concrétisation du plan d’accélération industrielle se renforce. La commission régionale d’investissement tenue ce jeudi au siège de la Wilaya sous la présidence de M. Ahmed Hajji, wali du Souss Massa a donné un avis favorable à 48 projets industriels, mobilisant au total près de 40 ha. Ce qui représente un investissement global de 3,21 milliards de DH et près de 3300 emplois directs et 5300 indirects.

Pour Agadir et ses acteurs locaux, cette journée est à marquer d’une pierre blanche. C’est la première fois qu’une commission d’investissement traite autant de dossiers en un jour. ‘’D’habitude le nombre de dossiers de projets industriels introduit auprès des commissions d’investissement ne dépasse pas deux ou trois’’, souligne un institutionnel. Cette pluie d’investissements enregistrée lors de cette commission est le fruit de la mobilisation du wali et du président du Conseil régional en synergie avec des représentants du tissu économique, qui depuis des mois n’ont cessé d’aller au devant de potentiels investisseurs un peu partout pour les inciter à investir dans la région et s’inscrire dans le cadre du plan d’accélération industrielle. Le wali du Souss Massa tient à souligner dans ce contexte que le résultat enregistré aujourd’hui est le fruit d’un travail collectif de fond.

Autre fait marquant de cette commission d’investissement, c’est la mise en place en parallèle à ses travaux, au sein du siège de la wilaya d’un guichet unique dédié aux investisseurs industriels concernés pour la réalisation immédiate de toutes démarches nécessaires dans l’acte d’investir. Octroi du certificat négatif, création d’entreprises, affectation de lots industriels, établissements de compromis de vente, subvention d’appui à l’investissement industriel, légalisation, rien ne manquait sur place. Les investisseurs dont les projets ont été approuvés sont repartis en quelques heures avec leur dossier ficelé après avoir réglé les paiements demandées. Reste plus qu’à donner le premier coup de pioche. ‘’C’est du jamais vu cette célérité et cette transparence avec laquelle les dossiers ont été traités. Si je n’étais pas en train de vivre cette expérience je n’aurais jamais cru que cela soit possible’’, s’étonne un investisseur marocain en provenance d’Espagne.

Sur le plan implantation locale des projets, sur les 48 projets, 28 seront implantés au niveau de la 3ème tranche du Parc Haliopolis précisément dans la partie Agropole. Pour rappel, cette 3ème tranche a été lancé en juillet dernier avec près de 800 millions de DH d’investissement engagé et plus de 1200 emplois directs en perspective.

Un nombre de 19 projets d’investissement industriel seront réalisés dans le nouveau parc industriel intégré implanté dans la commune de Drarga à travers un investissement total de 470 millions de DH, précise un communiqué du Centre régional d’investissement Souss Massa. Ces projets sont porteurs de 1300 postes d’emplois.

Dans la province de Tiznit au niveau de la commune de Arbaa Sahel, sera implanté un projet d’acquaculture – pisciculture d’envergure internationale. Il s’agit d’une expertise américaine qui s’installe dans le Souss Massa. à travers un investissement de 200 millions de dollars et plus de 250 emplois directs au programme.

Visiblement le Souss Massa a enfin le vent en poupe. D’autres investissements sont encore à venir. Une nouvelle commission d’investissement est déjà annoncée très prochainement avec au menu l’examen de plusieurs projets. Pour le tissu économique, créer des opportunités d’investissement et un environnement propice à l’investisseur est un grand pas dans la régionalisation avancée et le développement de la région est l’affaire de tous.