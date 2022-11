Phosboucraa : Deux usines et une plateforme logistique déjà opérationnelles

Ce programme compte une plateforme de production d’engrais d’une capacité d’1 million de tonnes par an, une première à Laâyoune et une nouvelle usine de lavage et flottation d’une capacité de traitement de 3 millions de tonnes par an. En parallèle, les capacités logistiques ont été renforcées et adaptées aux spécificités régionales et aux besoins des nouvelles activités. Le fil conducteur de ces projets et de la stratégie de développement de Phosboucraa étant l’innovation et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

Développement des capacités

Ces projets industriels traduisent une stratégie industrielle au service du développement socioéconomique des provinces du Sud. Dans le détail, pour permettre de développer une plateforme industrielle de production d’engrais, cet investissement de près de 17 milliards de DH prévoit la mise en place de différentes structures le long de la chaîne de valeur du phosphate. Le programme s’inscrit dans une vision globale et intégrée de développement des régions du Sud.

Les différents projets ont pour vocation l’amélioration de la compétitivité et la diversification du portefeuille produits à travers la construction d’une plateforme de production d’engrais d’une capacité d’1 million de tonnes par an. En effet, outre le traitement de la roche phosphatée, la plateforme produira également de l’acide phosphorique et de l’engrais.

Le projet vise aussi le développement des capacités logistiques. Ceci à travers un wharf, avec des digues de protection, adapté aux spécificités du site de Laâyoune, et la satisfaction des besoins du trafic portuaire en import (matières premières) et export (produits finis) qui seront générés par le développement des nouvelles activités de transformation du phosphate en engrais, et participer ainsi à l’amélioration de la compétitivité de la région.

Cet écosystème déployé par Phosboucraa ambitionne de contribuer à l’émergence d’un tissu industriel régional autour du nouveau complexe industriel, et développer de nouveaux métiers liés aux activités de transformation du phosphate en engrais (ingénierie, construction, instrumentation, maintenance et gestion de projets) en étroite synergie avec la Technopole Foum El Oued et l’Université Mohammed VI Polytechnique Laâyoune pour la recherche, la formation et le développement de compétences.