La transformation et la valorisation des produits de la mer en conférence à Agadir

La valorisation et la transformation des produits de la mer seront au cœur du débat de ce meeting organisé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la Fédération Nationale des Industries de Transformation de la Pèche (FENIP). Ce sera en partenariat avec l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX). Seront au rendez-vous de la conférence, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et le Ministère de l’Industrie, ainsi que des opérateurs du secteur privé.

Au cours de cette réunion, il s’agit pour la BERD dans le cadre de son programme ‘’Advice for Small Businesses (ASB)’’, bénéficiant du soutien de l’Union Européenne d’exposer les opportunités d’appuis techniques et financiers en faveur des TPE/PME

‘’ A ce jour et depuis son lancement en septembre 2012, plus de 530 projets d’accompagnement ont ainsi été réalisés en faveur des TPE/PME, générant ainsi pour l’économie marocaine plus de 3.600 emplois. C’est aussi une amélioration du chiffre d’affaires de plus de 40 % et un accès au financement de plus de 40% pour les entreprises bénéficiaires de ce programme’’. est-il précisé dans un communiqué de la BERD.

La conférence sera donc l’occasion à travers l’intervention d’experts internationaux, de mettre en exergue les tendances internationales, les opportunités de marché, ainsi que les meilleures pratiques industrielles.

Il sera donc question de se pencher sur comment mieux valoriser et mieux commercialiser nos ressources halieutiques et quelles sont les opportunités à saisir en terme d’accompagnement et de financement.

Le Souss Massa qui mise désormais sur le développement industriel et la transformation de ses richesses naturelles à travers son plan d’accélération industriel est indéniablement aujourd’hui un laboratoire où ce programme d’accompagnement est une opportunité à saisir pour générer encore plus de richesses et d’emplois.