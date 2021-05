Partenariat : Retail Holding et Aljia Gourmet se lancent dans la boulangerie et viennoiserie industrielle

Les sociétés Retail Holding et Aljia Gourmet ont décidé d’unir leur expertise et d’investir conjointement dans le secteur très porteur de la boulangerie et viennoiserie industrielle. Les deux opérateurs ambitionnent de se positionner très rapidement en tant que leader du secteur de la BVP au Maroc.

Cette joint-venture mobilisera une enveloppe budgétaire de près de 100 millions de dirhams pour la création, sur une superficie de 10 000m², d’une nouvelle unité industrielle de production en frais et surgelé de pain, viennoiserie et autres spécialités, ainsi que pour le développement d’un réseau national de boulangeries modernes de quartier.

Ces deux activités seront portées par des structures nouvellement créées dans lesquelles les actionnaires partagent le capital à parts égales : Atelier Croc Maroc pour le volet industriel et Croc Shop pour le volet retail (vente au détail).

Atelier Croc Maroc (anciennement Au Four Gourmet) propose déjà une large gamme de produits à destination des professionnels du secteur HORECA (hôtellerie, restauration et cafés), des collectivités et de la grande distribution et compte parmi ses clients Carrefour, pour lequel elle livre chaque semaine près de 70 points de vente, KFC, Accor et bien d’autres. Le réseau de boutiques Croc Shop sera également desservi par Atelier Croc Maroc.

L’entreprise a également développé durant la période du confinement la marque Croc’ (www.croc.ma), dédiée aux clients particuliers et proposant pain, viennoiserie et pâtisserie avec commande en ligne et livraison à domicile.

Atelier Croc Maroc comptera pour son développement industriel sur l’expertise de Aljia Gourmet, société adossée au groupe Cap Holding, opérateur industriel depuis 40 ans et leader national dans la fabrication et distribution de farines (Moulins du Maghreb, Mouny, Gato…).

Croc Shop a pour ambition de s’implanter progressivement dans toutes les villes du Royaume et de proposer à ses clients des produits du quotidien de grande qualité à un prix très abordable. Le premier point de vente devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois et l’enseigne devrait accélérer son développement par la suite à raison d’une dizaine de boutiques par an.

Croc Shop s’appuiera sur la longue expérience du groupe Retail Holding (Label’Vie/Carrefour, Kiabi, Virgin, Burger King) et son excellente connaissance du marché pour adopter les bonnes pratiques et codes commerciaux de la distribution moderne et offrir à ses clients une expérience d’achat innovante et attractive.

Atelier Croc Maroc et Croc Shop formeront une parfaite complémentarité, l’une à travers sa capacité à garantir une qualité stable au produit et à introduire constamment des recettes innovantes, l’autre grâce à sa proximité du client, à son écoute et sa remontée des tendances de consommation qui émergent sur le marché.

L’ambition de Retail Holding et d’Aljia Gourmet est de se positionner très rapidement en tant que leader du secteur de la BVP (boulangerie-viennoiserie-pâtisserie) au Maroc et de mettre en place les fondamentaux industriels et logistiques qui leur permettront de s’adresser à l’Afrique sub-saharienne et au Sud de l’Europe en tant que fournisseur régional des grandes enseignes internationales.