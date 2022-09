Ourika : Le jardin secret des géants de la cosmétique

L’idée d’allier la culture et la recherche botanique est née en 2013, lorsque Yves Saint Laurent Beauté découvre la qualité exceptionnelle des pistils de safran cultivés dans les plaines des montagnes de l’Atlas. Sont alors conçus «Les jardins collectifs de l’Ourika». Ce site unique est consacré à la culture d’ingrédients cosmétiques, s’inscrivant dans une approche innovante de la recherche avec un espace entièrement réservé à la botanique. La marque peut ainsi suivre, selon le Groupe L’Oréal, distributeur de la marque, sa matière première naturelle et garantir une traçabilité de la graine jusqu’à la peau du consommateur. Situés à une trentaine de kilomètres de Tnine Ourika, Les Jardins Collectifs de l’Ourika sont composés de trois espaces : Le premier, qui s’étend sur plus de 20 000 m2, est consacré à la production et à la récolte de plantes utilisées dans les produits YSL Beauty, notamment la grenade, la guimauve, l’iris, le jasmin, le noyer ou encore le safran. Un jardin décoratif où s’épanouissent les citronniers et les oliviers aux côtés des iris, du safran, des calendulas, des cactus et figuiers de barbarie. Et enfin un laboratoire d’expérimentation et d’observation des plantes à partir desquelles des principes actifs sont développés. Le jardin, composé de 64 parcelles carrées qui abritent plus de 200 espèces botaniques, est cultivé selon les principes de l’agriculture biologique inspirée de la technique traditionnelle de l’irrigation gravitaire, au recours à l’énergie solaire et à des techniques agricoles excluant les entrants chimiques et respectueuses de la diversité de la faune et de la flore.

En 2020, sept ans après la création de son jardin botanique, la marque a lancé un processus de certification biologique, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de l’agriculture régénératrice et de la restauration des écosystèmes dans les jardins communautaires d’Ourika et dans la vallée environnante. Une démarche qui s’accorde, selon les responsables du groupe, avec le programme de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui sera bouclé en 2030. Échéance que les scientifiques ont identifiée comme la dernière chance d’empêcher un changement climatique catastrophique.

