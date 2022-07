OPCVM: l’actif net global à 569 MMDH

Ce recul est dû essentiellement à une tendance de rachats au niveau des OPCVM obligataires à moyen et long termes ainsi qu’à une baisse de la valorisation de l’actif consécutive au repli du marché boursier et à la hausse des taux sur le marché obligataire, selon le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS), réuni jeudi au siège de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les Organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) ont atteint un volume d’actif net de 23,6 MMDH à fin mai 2022, en augmentation de 9,3% depuis le début de l’année. Durant la même période, l’actif net des Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) a progressé de 43% à près de 2 MMDH. L’encours des fonds de titrisation a connu pour sa part une hausse de 17,2% en 2021 à 11,6 MMDH.