OCP: un chiffre d’affaires de 85,5 milliards de dirhams à fin septembre, en hausse de 55% sur un an

Des performances records pour le géant mondial des phosphates. Selon un communiqué publié ce mardi 29 novembre, l’OCP a réalisé un chiffre d’affaires de 89,5 milliards de DH à l’issue du troisième trimestre 2022, en forte progression de 55% par rapport aux neufs premiers mois de 2021.

Cette performance s’explique principalement, selon la même source, «par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d’une année sur l’autre».

Dans le détail, le chiffre d’affaires de la roche a augmenté de 74% par rapport à la même période de l’année dernière grâce à un effet prix compensant la baisse des volumes.

Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a quant à lui affiché une légère baisse de 6%, la baisse des volumes d’exportation, principalement vers l’Europe et l’Inde, ayant largement compensé l’augmentation des prix de l’acide phosphorique. La baisse des volumes de vente vers l’Inde s’explique principalement par l’évolution du mix en faveur des engrais, précise l’OCP.

Pour ce qui est des engrais, le chiffre d’affaires a augmenté de 68%, en raison principalement de l’amélioration des prix de vente qui ont compensé l’impact de la baisse des volumes exportés.

La marge brute s’améliore de 48,5% et atteint 56,2 milliards de dirhams, bénéficiant de la la forte amélioration des prix de vente qui ont compensé la hausse des coûts des intrants (souffre et l’ammoniac).

L’EBITDA sur les 9 premiers mois affiche une hausse de 76% à près de 43 milliards de dirhams. Grâce à la hausse des prix de ventes et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la marge d’EBITDA atteint 48% contre 42% l’année précédente. «La marge d’EBIDTA à 48% nous place en première position du secteur», a commenté le groupe.

Les dépenses d’investissement se sont chiffrées à 15,2 milliards de DH, contre 7,1 milliards de DH un an plus tôt. Le résultat d’exploitation ressort à 36,3 milliards de DH à fin septembre.

«Les résultats d’OCP ont pleinement profité de la hausse généralisée des prix, avec des performances opérationnelles et financières records. Notre marge d’EBITDA de 48%, nous place en première place du secteur et reflète notre capacité à adapter notre production et à rediriger nos exportations vers les marchés à forte croissance grâce à notre flexibilité industrielle et notre agilité commerciale», a commenté le management du groupe dans sa communication financière.

«Les engrais continuent de représenter la part la plus conséquente de notre chiffre d’affaires, soit 65% du CA total à fin septembre 2022, contre 60% l’année dernière. Les marchés à forte demande comme l’Amérique du Sud, l’Asie l’Afrique ont représenté 87% de nos exportations en volume sur la période», est-il précisé.