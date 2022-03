• Comment est née l’idée de lancer l’application Hany ?

L’idée de Hany est née en plein milieu du premier confinement, partant de 3 principaux constats, d’abord (1) le consommateur marocain manque de plus en plus de temps et souffre d’un manque de confiance quand il s’agit de prestation de service ; ensuite (2) il y a un bassin important de professionnels compétents qui n’a ni les outils ni les moyens de marketer ses compétences, surtout en temps de pandémie, en enfin (3) au vu de l’essor qu’a pris et que continue à prendre le digital au Maroc, une opportunité significative de créer de la valeur semblait évidente. Hany est donc née pour mettre en relation des demandeurs de services et des prestataires (qualifiés et formés par nos soins) et s’est engagée à détourner le statu quo du bouche à oreille à travers une application simple et intuitive.

• Quelle est votre particularité par rapport aux applications dédiées aux services à domicile déjà sur le marché ?

Je pense que nous avons d’abord un enjeu commun qui nous sert tous, à savoir la démocratisation de la consommation digitale de services à domicile. Par ailleurs, Hany propose une gamme de services largement plus étoffée, et ce au travers d’une application sur-mesure, aujourd’hui pas encore challengée. De plus, notre plateforme offre la plus large base de professionnels particuliers et d’entreprises, lesquels d’ailleurs bénéficie aussi d’une application dédiée et surtout d’un programme de formation minutieusement étudié. Hany propose également des assurances «responsabilité civile» et garantie «satisfait ou refait», ainsi qu’un programme de fidélité en cashback à la commande.

• Quid du business model de l’application Hany ?

Nous opérons un business model simple d’intermédiation. Nous proposons une qualité de service élevée, une interface simple et pratique, un service de suivi, ainsi que des assurances et garanties pour générer un nombre important de clients et par conséquent drainer un chiffre d’affaires conséquent pour les prestataires de la plateforme, sur lequel nous sommes intéressés.

• Selon vous, les Marocains sont-ils adeptes de ce type d’application? Y-a-t-il un engouement à votre

avis ?

Il est certain que le besoin existe chez les plus de 20 millions de Marocains connectés. Nous avons d’ailleurs, déjà aujourd’hui, plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs, et nous sommes heureux de les voir recommander nos services. Le service Hany est destiné à devenir un réflexe. Bien évidemment, il va falloir un peu de temps pour changer les habitudes à grande échelle et faire muter les cultures ; ceci dit, nous sommes convaincus qu’avec la qualité du service et les assurances proposées, cette mutation va s’opérer à vitesse grand V. C’est d’ailleurs un scénario qu’on a vu se produire sur la livraison de repas en ligne au Maroc, par exemple.

• Quels sont vos projets futurs ?

Nous avons pour ambition de servir un double enjeu pour nous accomplir dès notre première année d’activité. D’un côté, nous nous devons de démocratiser et crédibiliser le service pour intégrer les mœurs. En parallèle, il est également essentiel pour Hany de donner de la puissance aux Hany Pro, qu’on les aide à se développer sur les différents champs de compétence qui les concernent, que la culture du service soit d’autant plus importante au fur et à mesure des expériences Hany, et qu’ils puissent faire évoluer leur offre de valeur propre.

Parallèlement, la suite logique sur les prochains mois relève aussi de notre expansion sur le territoire et la consolidation de notre offre destinée aux clients structurés.