Moteur.ma franchit un nouveau palier de croissance

Dans une période où les différents secteurs de l’économie marocaine et mondiale passent par un temps de crise, Moteur.ma. la Marketplace automobile leader au Maroc, a pu franchir un nouveau palier de développement. La markeplace a enregistré une croissance organique de près de 80% au 2e quart de l’année par rapport à la même période de l’an passé. Aujourd’hui, le trafic généré par les résultats naturels vers Moteur.ma représente plus de 70% du trafic global, ce qui confirme le rythme de croissance soutenu affiché sur Moteur.ma.

Enregistrant plus de 2 millions de visites par mois et plus de 16 millions de pages vues de fiches techniques de voitures neuves et d’annonces d’occasion, Moteur.ma. a atteint un record. Ce qui lui a permis de se faire un nom ainsi qu’une place de choix sur le marché des véhicules neufs. Ces indicateurs affirment que la Marketplace Moteur.ma répond aux besoins les plus variés de ses partenaires et clients, et possède les moyens pour se lancer dans de nouveaux challenges non seulement dans l’objectif de structurer le marché automobile d’occasion, mais encore consolider l’appui du secteur automobile neuf, l’un des principaux piliers de l’économie marocaine.

Aujourd’hui, Moteur.ma. a pu développer son offre et intervenir de manière plus stratégique pour aligner son activité sur les besoins et les priorités de ses clients à travers de nouveaux services, dont sa solution novatrice Test Drive. Cette dernière, avec plus de 15 000 bookings qualifiés enregistrés au jour d’aujourd’hui, sert à la mise en relation entre le client et la concession ou la succursale automobile, ainsi quà la digitalisation de l’expérience client qui peut désormais convenir un essai à domicile ou dans les showrooms des concessionnaires au moment et l’endroit qui lui convient partout au Maroc. D’autre part, dans l’optique du développement de ses services automobile d’occasion, Moteur.ma. s’est consacrée pour une nouvelle mission en faveur de ses clients privilégiés, qui repose sur le principe de la prise en charge rapide du processus de vente de leurs véhicules d’occasion via un nouveau service de conciergerie Premium totalement fiable et sécurisé baptisé “Moteur.ma Transaction”.

Grâce à cette politique, Moteur.ma a pu aujourd’hui renforcer son pouvoir de se différencier sur un marché très disputé qu’est le marché des véhicules neufs, et se positionner en tant qu’acteur qui se distingue et un opérateur privilégié vis-à-vis de ses partenaires et ses clients sur le marché automobile marocain.