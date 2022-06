Monétique : Les transactions en ligne ont augmenté de 98% depuis 2019

Le paiement par internet continue de séduire au Maroc. Depuis le début de la pandémie, les us et coutumes quant aux usages des paiements et des transactions ont connu des évolutions importantes en faveur des opérations en ligne. A fin mars de cette année, les règlements en ligne ont cumulé plus de 2 milliards de DH, en hausse de 15,1% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce qui correspond à près de 6 millions d’opérations, en progression de 35%. Pour donner un ordre de grandeur sur l’orientation de plus en plus accrue vers ce canal, les transactions en ligne ont augmenté de 98% en montant et 160% en nombre depuis 2019. A côté, un effet de rattrapage a été enregistré au niveau des cartes étrangères. Après une baisse de près de 6% en montant au 1er trimestre 2020 et de 7,3% au même trimestre l’année suivante, les transactions ont affiché un bon cru pour atteindre 272 MDH, en augmentation de 63,3%. En nombre, les cartes étrangères ont réalisé 387 838 transactions, en progression de 26%. A noter en parallèle que le rythme de progression du cash s’amenuise. Alors que la circulation fiduciaire avait augmenté de 17,5% entre avril 2019 et le même mois l’année suivante, elle n’a progressé que de 9% entre avril 2020/2021, pour garder le même rythme de croissance en 2022. Cela est intervenu concomitamment avec la période de confinement et tout ce que cela a engendré comme crainte de traiter avec tout vecteur portant le virus, le déploiement du contactless, l’effort de digitalisation des paiements auprès de la plupart des commerçants…

Ce recours aux paiements en ligne est palpable essentiellement au regard du panier moyen de l’opération. Il ressort en diminution, année après année, que ce soit pour les transactions par cartes marocaines qu’étrangères. Les 1ères ont affiché un panier moyen de 345,5 DH, à fin mars, contre 453,4 DH au même trimestre de 2019. Pour les secondes, le panier moyen s’est établi à 702 DH au lieu de 1 353 DH, trois années auparavant. Ce qui montre que l’utilisation des cartes bancaires se fait même pour de petits montants.

De façon plus globale, les cartes de paiement et de retrait ont totalisé 18,18 millions d’opérations, en hausse de 2,3%. Dans le détail, l’activité de paiement par cartes bancaires marocaines a atteint 10,4 milliards de DH, en progression de 16,2%, soit l’équivalent de 29 millions d’opérations, en hausse de 26%. Les cartes étrangères, elles, ont réalisé des paiements de l’ordre de 6,2 milliards de DH (+20,8%), pour 6,6 opérations (+32,3%). Ainsi, le montant de paiement moyen s’est fixé à 357 DH, contre 420 DH au 1er trimestre 2019.

Parallèlement, un montant de 82,8 milliards de DH a été retiré des GAB au 30 mars dernier (+9,6%), soit un nombre total de 86 millions d’opérations de retrait (11,4%). Le montant de retrait moyen est donc de 961 DH, au lieu de 892 DH, à la même période en 2019. En revanche, le retrait moyen effectué par les cartes étrangères est passé de 1359 DH à 1466 DH sur la même période d’observation. Ainsi, ce sont 1,14 million d’opérations de retrait qui ont été réalisées par ces cartes pour un montant de 1,7 milliard de DH, soit une amélioration de 4,2% en nombre et de 4,4% en montant.

Il est important de souligner que les cartes marocaines à l’étranger ont été actives également. Les 3 premiers mois de l’année se sont soldés par des opérations de paiement de 1,4 milliard de DH, en accroissement de 66% en comparaison avec le 1er trimestre de 2021. Les opérations de retrait, elles, ont rassemblé 180 142 opérations pour un montant de 335 MDH. Ce qui équivaut à une progression respective de 69% et 62,5%.

Si l’activité monétique reste bien orientée, le rythme de progression des guichets bancaires automatiques ralentit. Ce sont seulement 5 nouveaux GAB qui ont été installés au 1er trimestre. Ce qui porte leur nombre à 7 945, contre 7 940 en 2021, 7 734 en 2020 et 7 613 en 2019. Si l’on voit du côté des créations, 206 GAB ont été mis en place, l’année dernière, contre 121 une année auparavant et 324 en 2019.