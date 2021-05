MITC et le Cluster solaire coopèrent en faveur de l’entreprenariat vert

Ce partenariat vient renforcer l’engagement de ces structures en faveur du développement d’une économie verte résiliente et durable et ce, en offrant aux jeunes entreprises vertes un cadre de travail, les outils et le soutien nécessaire au développement de leurs projets et à la réalisation de leurs objectifs, précise le communiqué.

La convention prévoit notamment le renforcement des synergies entre le Cluster solaire et l’écosystème du Technopark, à travers l’organisation de conférences, workshops et séminaires autour de la GreenTech, mais aussi via l’accompagnement des startups Green sur toute la chaîne de valeur.

« Riche de ces années d’expérience en matière d’accompagnement d’entrepreneurs Green, le Cluster solaire se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable du développement des technologies propres au Maroc », a souligné la même source.

Le Cluster solaire mettra différents services à la disposition des entreprises du MITC opérant dans le secteur, notamment des formations, du coaching, l’assistance technique pour le prototypage et l’industrialisation, la mise en relation et le financement.

« Dans la continuité des différents programmes dédiés à l’accompagnement de son réseau de startups, le Technopark continue de s’investir auprès des entrepreneurs », a déclaré Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale du Technopark, citée dans le communiqué.

Pour sa part, Fatima Zahra El Khalifa, Directrice générale du Cluster solaire a dit : « Aujourd’hui, l’entrepreneuriat vert a un réel potentiel au Maroc, les startups green stimulent la croissance et l’adoption d’énergies alternatives afin d’améliorer la résilience des pays face aux changements climatiques ».

A travers ce partenariat, le Technopark et le Cluster solaire affirment leur positionnement de catalyseur de l’innovation dans le Royaume.Fruit d’un partenariat public-privé, MITC a accompagné depuis sa création plus de 1.200 entreprises innovantes dans les TIC, les Green Tech et l’industrie culturelle.

Le Cluster solaire est une association à but non lucratif, regroupant l’ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables pour le soutien de l’entreprenariat vert. Il accompagne plus de 150 TPME et 50 startups par an opérant dans les cleantech.

(Avec MAP)