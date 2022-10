Métiers de la santé : On forme pour exporter !

Rien qu’en ces premières semaines d’octobre, coup sur coup, Allemands et Canadiens lancent des offres d’emplois à l’adresse des infirmières et des infirmiers marocains. Des opérations de séduction par réseaux sociaux interposés qui confirment une tendance en voie d’ancrage depuis au moins une demi-décennie maintenant. Une situation qui pose problème pour le système domestique de la santé, mais attise aussi les appétits du secteur privé impliqué dans la formation aux métiers et aux techniques de la santé. Un dilemme d’autant plus poignant qu’on est en plein dans un immense chantier qui est celui de la généralisation de la couverture sanitaire dans le Royaume où les besoins en ressources humaines se font de plus en plus ressentir. En effet, sur fond des statistiques officielles, sans parler des médecins, on parle d’un déficit d’au moins 92 000 infirmières et infirmiers dans le pays. Alors que la formation peine à préparer quelques milliers de professionnels dans ce que l’on qualifie de secteur paramédical.

En tout et pour tout, malgré les efforts consentis, le public, via les Instituts spécialisés (Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé), lance à peine un millier de lauréates et de lauréats sur le marché, largement destinés au secteur public de la santé. Bien que l’on sache que certains optent pour le privé. Autant dire que l’on assiste à une course locale pour des ressources humaines relevant de la rareté. Quand bien même des lauréats souffriraient pour trouver preneur. Un autre paradoxe, résume Abdelaziz Ouardirhi, cadre de la Santé et enseignant dans des instituts de formation aux métiers de santé.

Loin du compte

Le topo inquiète, selon cet expert qui exerce dans le secteur depuis le milieu des années 1970. En gros, le Maroc compte une trentaine de milliers d’infirmières et d’infirmiers, toutes spécialités confondues (et elles sont nombreuses, qui vont des infirmiers polyvalents, aux sages-femmes, en passant par les spécialistes en anesthésie, kinésithérapie, etc.), dont une bonne partie (autour de 15%, selon certaines estimations) opère dans l’administratif. Maintenant, si on compare l’existant aux besoins on reste loin du compte par rapport aux exigences des standards de l’Organisation mondiale de la santé. En effet, au moment où on dénombre un infirmier pour

1 000 citoyens, la règle voudrait qu’on devrait disposer de quatre. Enorme gap à combler ! Et si on y ajoute ce qu’exigent les termes de la réforme prônée, force est de constater qu’il va falloir accélérer la cadence au niveau de la formation. L’intervention récente de l’Exécutif est venue pour proposer une possible réponse à l’urgence.

En effet, le gouvernement a décidé d’allouer 3 milliards de dirhams pour le système de la Santé dans son ensemble. Une bouffée d’oxygène certes, encore faut-il préciser qu’il s’agit de fonds qui sont débloqués dans une conjoncture des plus difficiles autant pour l’économie nationale dans son ensemble que pour les finances publiques sous les contraintes à la fois endogènes qu’exogènes. L’objectif est des plus nobles, puisqu’on tend, rien que sur le rayon des infirmiers, à multiplier par trois le nombre des lauréats du paramédical.

Mais au regard des besoins de plus en plus grandissants l’on sera toujours en retard d’une guerre. D’où, justement, l’importance du rôle de l’implication du capital privé dans l’effort de formation. Conscientes de cette importance, les autorités publiques accordent un intérêt particulier à ces intervenants. Du coup, l’on assiste, depuis quelques années, à la prolifération d’enseignes privées de formation dans les métiers de la santé un peu partout sur le territoire national, qui, globalement, relève de la tutelle de l’Enseignement supérieur, voire de la Formation professionnelle, mais néanmoins sous l’œil vigilant du département de la Santé. En fait, même si ces établissements reçoivent des stagiaires (c’est le qualificatif réservé aux apprentis infirmiers) sans baccalauréat, le principe est qu’on forme, selon les spécialités, des bacheliers sur une durée de trois années. Le diplôme, dans le système LMD, étant équivalent à une licence, selon le dispositif légal en vigueur. Toujours est-il que ces écoles ne sont pas toujours accréditées par l’Etat, et même leurs diplômes ne sont pas équivalents à ceux délivrés par les établissements publics. Un vrai casse-tête pour les parents des apprentis infirmiers qui peuvent «investir» jusqu’à 40 000 dirhams par année scolaire sans être sûrs d’un retour sur investissement après l’obtention du diplôme !

Lacunes de formation

Ceci étant, alors que l’on sait que le système public compte un peu plus d’une vingtaine d’établissements de formation, même les professionnels n’arrivent pas à limiter le nombre des opérateurs privés dans le secteur. Tout en nuançant, certains parlent d’environ une centaine d’adresses essaimées sur le territoire national. Et où, avancent certaines voix, il y a à boire et à manger, notamment en ce qui concerne les conditions d’apprentissage d’un métier des plus sensibles où la pratique devrait prévaloir sur les aspects théoriques. Or, à ce niveau-là, note A.Ouardirhi, la plupart des structures existantes manquent de moyens nécessaires pour remplir leur mission de formation. Il cite la «surpopulation» dans les classes, des équipements qui laissent à désirer…..

