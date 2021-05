Marsa Maroc: Hausse de 6% du CA consolidé au T1-2021

Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, l’opérateur portuaire fait état d’un trafic global traité de 10,9 millions de tonnes (MT), en hausse de 10% par rapport à fin mars 2020, dont 1,8 MT réalisé par la filiale Tanger Alliance qui a démarré son activité le 1er janvier 2021.

Ce niveau d’activité résulte de la progression du trafic conteneurisé domestique de 0,4% à 271.000 EVP (Équivalent vingt pieds), dont 12.000 EVP réalisé par Tanger Alliance, indique la même source, notant que le trafic transbordement réalisé par la filiale Tanger Alliance pendant ses 3 premiers mois d’activité s’élève à 155.000 EVP.

Le trafic de vrac et conventionnel a reculé, quant à lui, de 9,6 % à 6,5 MT, justifié principalement par la baisse des trafics des hydrocarbures, du charbon et des produits sidérurgiques, non impactés au T1-2020 par la crise du Covid-19.

Le communiqué fait, en outre, savoir que les investissements consolidés engagés par le groupe à fin mars 2021 se sont élevés à 60 MDH, contre 38 MDH à la même période de 2020.

L’endettement net du groupe a atteint, lui, 1,49 milliard de dirhams (MMDH), composé de 2,856 MMDH de dettes de financement et 1,365 MMDH de disponibilités. Les dettes de financement ont augmenté suite au tirage de 1,254 MMDH, effectué par la filiale Tanger Alliance sur son crédit long terme.

(MAP)