Maroc-Japon : Un partenariat à l’heure du raffermissement

C’est sur fond de diversification que le Maroc et le Japon entendent renforcer le partenariat bilatéral. Outre les phosphates et les produits agricoles, tous les secteurs porteurs figurent sur le tableau de bord.

Rabat et Tokyo déterminés à impulser un nouvel élan à leur partenariat. Des rencontres de haut niveau ont eu lieu ces derniers mois entre responsables marocains et leurs homologues japonais. La toute récente en date est la visioconférence entre les Chefs des deux diplomaties.

Le 2 septembre, Nasser Bourita et Yoshimasa Hayashi se sont attardé sur l’état et les perspectives de développement des relations bilatérales, tout en s’arrêtant sur les incidents qui ont émaillé le dernier Sommet de la TICAD qui a eu lieu dans la capitale tunisienne les 27 et 28 août dernier. Les deux responsables ont tenu à mettre en exergue la particularité des relations bilatérales, bâties sur un socle séculaire, entre les deux pays, mais, surtout qui se projettent dans l’avenir. De même qu’ils ont convenu «d’entreprendre les actions nécessaires pour le renforcement de l’arsenal juridique, déjà étoffé, encadrant …

