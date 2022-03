«L’intégration des systèmes d’information logistiques a été classée en tête des produits demandés»

• La première version du programme de mise à niveau logistique des PME est arrivée à son terme. A-t-elle atteint ses objectifs en termes de développement de la composante logistique au sein des opérateurs logisticiens, ainsi que des chargeurs ?

Pour mettre à niveau les pratiques logistiques des PME marocaines, l’AMDL, en partenariat avec le secteur privé et avec l’appui du ministère du transport et de la logistique et du ministère de l’économie et des finances, a mis en place le programme «PME Logis» qui avait pour objectif de rehausser le niveau des pratiques logistiques au sein des PME marocaines aux meilleurs standards et normes internationaux ; de faire émerger une offre de services logistiques performante adaptée aux besoins des PME ; de favoriser le développement et la qualité opérationnelle des opérateurs logistiques et de renforcer les compétences logistiques des ressources humaines.

En effet, le programme PME Logis 2017-2021 proposait aux PME un accompagnement personnalisé à travers des prestataires qualifiés et une prise en charge partielle du coût de la prestation qui peut aller de 70% à 100%. Cet accompagnement concerne le financement des assistances techniques ou études permettant aux PME de diagnostiquer leurs activités logistiques et de définir une nouvelle stratégie de développement (un plan de progrès) ainsi que des assistances techniques pour la certification ou la labellisation des PME afin de se repositionner sur le marché. Il a prévu également l’intégration des systèmes d’information logistiques pour permettre aux PME de rester compétitives dans un contexte d’accélération de la transformation digitale et des formations des professionnels en exercice sur les bonnes pratiques logistiques.

La première édition dudit programme a connu un grand succès auprès de la communauté logistique. Nous avons financé plus de 270 projets de mise à niveau logistique et formé sur les bonnes pratiques logistiques, plus de 1400 personnes travaillant au sein des PME. Le total du montant qui a été investi dans cette première édition dépasse les 60 MDH avec un taux de satisfaction des PME bénéficiaires de 96%, selon l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’audit opérationnel du programme.

• Au vu de tous ces types d’accompagnement proposés aux PME, quel est le besoin qui a été le plus exprimé par les entreprises accompagnées ?

La première édition du programme PME Logis 2017-2021 a accompagné des PME dans la réalisation de projets répondant à leurs attentes et besoins sur différents volets tels que le déploiement des systèmes d’information logistiques, le diagnostic de la performance logistique, l’obtention des certifications ou des labels et la formation des professionnels en exercice.

Durant cette édition, le produit relatif à l’intégration des systèmes d’information logistiques a été classé en tête des produits demandés par les PME bénéficiaires avec un financement dépassant 45% du budget global alloué au programme. En second lieu, se situent les produits de diagnostic de la performance logistique avec un financement avoisinant les 25% du budget global.

Toutefois, une demande fragile pour le produit relatif à l’externalisation logistique a été enregistrée de la part des PME. Ceci peut être expliqué par la faible maturité logistique des PME marocaines et la faible visibilité sur le marché d’externalisation logistique au Maroc.

• Par la même occasion, avez-vous relevé des lacunes avérées en matière logistique dans le cadre de cet accompagnement ?

A travers les actions d’accompagnement offertes par le programme PME Logis, notamment en ce qui concerne les produits de diagnostic, il a été constaté que la logistique, étant une fonction transversale, est perçue par les chargeurs comme une activité support et non un levier de compétitivité pour l’optimisation et l’intégration des flux. Cette perception confirme la faible maturité logistique des PME marocaines qui se traduit par l’absence d’une fonction logistique dédiée dans l’organisation des PME marocaines ; la non-maîtrise des coûts logistiques; la faible utilisation des systèmes d’information logistiques intégrés et le non-recours aux bonnes pratiques logistiques (externalisation, mutualisation, massification, etc.).

En outre, les actions d’accompagnement ont confirmé la fragilité du tissu des prestataires logistiques avec une prédominance des TPE présentant une offre de services peu diversifiée et ne disposant pas d’une stratégie commerciale claire. Ces logisticiens souffrent également d’une insuffisance en matière de digitalisation de leurs processus et de compétences logistiques de leurs ressources humaines. Partant de ce constat, les critères d’éligibilité au programme pour cette cible ont été revus de manière à leur faciliter l’accès au financement.

• Au terme de ce programme PME Logis, peut-on dire maintenant que ces PME disposent d’une fonction logistique qui répond aux standards internationaux, ou, encore, qu’elles peuvent faire face à une concurrence rude, chacune en fonction de son secteur ?

Au vu du montant alloué à la première version du programme PME Logis s’étalant sur la période 2017-2021, le nombre de PME bénéficiaires ayant pu mettre à niveau un des aspects de leur fonction logistique reste humble par rapport à la taille du secteur. De ce fait et afin d’atteindre les objectifs escomptés par le programme, il s’avère nécessaire d’augmenter le nombre de PME bénéficiaires et de diversifier les produits de financement offerts par le programme.

Pour évaluer l’impact du programme sur les PME bénéficiaires et identifier les améliorations à apporter, un audit opérationnel accompagné d’une enquête de satisfaction a été réalisé par l’AMDL. Cet audit a démontré qu’un niveau d’impact important a été mesuré auprès de 70% des PME bénéficiaires par rapport à l’atteinte des objectifs du programme et que 96% des PME sont satisfaits du programme et des produits offerts.

• De manière générale, comment évaluez-vous la performance logistique du Maroc, sachant que dans les indices de compétitivité mondiaux ou même selon ceux des marchés émergents, la place du Maroc ne progresse pas vraiment ?

A travers la mise en œuvre de la stratégie nationale logistique, les objectifs étaient de réduire significativement les coûts logistiques à 15% du PIB, d’augmenter la contribution de la logistique dans la création de richesse de + 3pts de PIB, mais aussi de désenclaver des territoires et les connecter davantage aux chaînes de valeur.

Avant la crise sanitaire, le Coût logistique intégral (CLI) au Maroc s’est stabilisé à un niveau de 19,5% du PIB en 2019, enregistrant ainsi une réduction loin des objectifs initiaux de la stratégie nationale logistique. Suivant le même constat, l’activité logistique au Maroc a généré une valeur ajoutée globale de 56 milliards de DH en 2019, ce qui représente 5,48% de PIB, soit à peu près de 0,6 Pt de PIB gagné par rapport à sa contribution dans le PIB en 2010. Des résultats qui restent loin des ambitions et peuvent être expliqués par le retard accusé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale logistique, notamment dans sa composante relative à la concrétisation du schéma national des zones logistiques multi-flux. Le dernier bilan d’étape de la stratégie nationale logistique a montré que le taux de déploiement a atteint 21% en 2021.

Malgré ce retard au niveau des indicateurs d’impact de la stratégie nationale logistique, le secteur de la logistique a connu une évolution qualitative marquée par la diversification de l’offre en termes de prestations logistiques proposées sur le marché. Le Maroc a connu une évolution importante en matière de création d’entreprises du T&L. En effet, quelque 3 000 créations ont été enregistrées durant la période allant de 2000 à 2010, alors que ce nombre a augmenté de 6 fois durant la période allant de 2010 à 2019 pour avoisiner les 19 000 créations d’entreprises de T&L (SA, SARL, SARLAU). Egalement, le marché national a connu l’installation de nombreux groupes internationaux, ce qui témoigne de son attractivité. Il suffit de noter que 14 prestataires 3PL du top 20 logisticiens mondiaux sont installés au Maroc.

Concernant notre positionnement au niveau des indices de compétitivité mondiaux, là, il faut toujours avoir une lecture avec beaucoup de précaution, vu la subjectivité qui caractérise ce genre d’indices qui sont de plus en plus critiqués. L’interruption de la publication du rapport Doing Business pour une révision profonde de sa méthodologie en constitue un exemple concret.

• L’AMDL est en train de préparer un nouveau programme de mise à niveau logistique pour la période 2022-2027. Quelle en est la consistance ?

Au vu du bilan positif et du succès enregistrés lors de la première édition du programme «PME Logis», le conseil d’administration de l’AMDL a décidé la reconduction d’une deuxième édition pour la période 2022-2027. A cet effet, il a été proposé de doubler l’enveloppe budgétaire du programme afin d’accompagner un plus grand nombre de PME. En outre, suite aux recommandations du rapport d’audit et aux constats soulevés lors de la mise en œuvre du programme, cette deuxième édition connaîtra plusieurs améliorations et de nouvelles propositions pour enrichir la consistance du catalogue des produits et suivre l’impact des projets financés sur la performance logistique des PME bénéficiaires.