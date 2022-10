Les Technologies de l’Information : Levier pour la durabilité dans l’enseignement supérieur

«C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas» (Victor Hugo, 1870). Ce constat est plus que jamais alarmant vu les récents changements socioéconomiques qui appellent à écouter la planète et à œuvrer immédiatement pour sa survie. La crise sanitaire, le réchauffement climatique grandissant et les inégalités persistantes en raison des conflits politiques remettent en cause les fondements socioéconomiques de notre société. La façon dont les particuliers et les entreprises répondent à ces défis définira profondément notre futur. Plusieurs organisations entreprennent des stratégies axées sur la durabilité pour aider à relever ces challenges. La durabilité fait référence à une configuration de la société humaine qui assure sa pérennité. Elle repose sur une équité sociale et sur le maintien d’un environnement vivable qui permet le développement économique et social à l’échelle planétaire.

L’enseignement supérieur : Acteur frontière pour la durabilité

L’enseignement supérieur ne fait pas exception dans cet écosystème et possède même un rôle central dans ce combat ultime pour la survie de la planète. Du fait de leur position de créateurs de savoir, les institutions contribuent à la sensibilisation des professionnels formés et des futurs diplômés aux risques du présent schéma socioéconomique, en intégrant les préceptes de la durabilité dans tous les cursus. Ils pourront développer les compétences nécessaires pour participer à la vie active, en agissant en faveur d’une société qui respecte les ressources limitées et valorise les personnes. De plus, nos campus constituent des consommateurs gourmands d’énergie qui accélèrent la pollution et le changement climatique dans leurs territoires. Il incombe aux institutions d’éco-responsabiliser leurs structures en rationnalisant l’usage des ressources et en instaurant un changement efficace de leurs pratiques stratégiques et opérationnelles. Aussi, les écoles et universités possèdent-elles un impact exogène dans les communautés, en dialoguant et collaborant avec la société civile et les autorités locales pour rendre les territoires plus économes, socialement inclusifs, et écologiquement ergonomiques. Par ailleurs, l’enseignement supérieur est un acteur majeur dans la R&D, l’engageant à développer et à rendre compte de réflexions et solutions qui amélioreront la compréhension scientifique des défis de la durabilité et diffuseront les bonnes pratiques.

