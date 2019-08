Les tarifs de l’eau et de l’électricité, la grande inconnue du nouveau contrat-programme de l’ONEE

• La réalisation de l’équilibre économique et financier et le développement du «business model» de l’office, notamment par le renforcement des capitaux propres de l’office, la rationalisation des investissements et l’optimisation des charges, la mise en place d’une salle des marchés, la diversification des sources de financement.

• L’amélioration des rendements et des performances technico-commerciales.

• Le renforcement de la gouvernance à travers la mise en œuvre effective du regroupement.

• La régionalisation.

• La modernisation du management de l’office par la mise en place progressive du projet de la digitalisation, l’amélioration de la relation avec les partenaires de l’office, la généralisation de l’approche d’intégration des normes de qualité, la communication permanente et transparente.

• L’achèvement du plan d’investissement de l’office dans les délais en optimisant la programmation des sites des projets d’investissements et la levée des restrictions liées à la mobilisation de l’assiette foncière.

• L’amélioration du cadre légal et législatif.