Les exportations marocaines restent bien orientées

Il s’agit du plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années. Cet accroissement est attribuable à la performance des exportations de plusieurs secteurs dont l’automobile, les phosphates et dérivés et le textile et cuir.

Ainsi, au moment où les ventes du secteur automobile ont augmenté de 38% à 46,5 milliards de DH, les exportations des phosphates et dérivés, elles, ont progressé de 30,3% pour se situer à 37,5 milliards de DH. Celles du textile et cuir ont augmenté de 23,7%.

Il est à noter que le taux de couverture des importations par les exportations s’est amélioré de 1,1 point à 59,8% à fin juillet de cette année.