L’économie du sport : un fort potentiel de développement à exploiter

L’économie du sport est un levier de développement qui demeure peu investi au regard du faible nombre de pratiquants et de temps libre consacré par la population marocaine à cette pratique, constituant un moyen sans égal pour l’inclusion économique et sociale en plus de ses avantages sur la santé physique et mentale des citoyens.

Une réalité qui renvoie à l’importance des déterminants de cette économie, à savoir, le poids du sport dans le système scolaire et universitaire, le niveau de performance des élites sportives, la disponibilité des infrastructures sportives et de l’encadrement, l’aménagement du temps de travail ainsi que l’éducation et la formation.

Ceci dit, le secteur du sport n’occupe toujours pas la place qu’il mérite au sein de la politique de développement du Royaume. Tel est le constat établi dans le cadre d’un avis du Conseil économique social et environnemental (CESE) sur le thème « L’économie du sport : un gisement de croissance et d’emplois à mettre en valeur ». Un avis qui apporte un éclairage bienvenu sur un secteur qui se veut un levier de développement économique et social.

L’avis du CESE, émis récemment, examine les moyens à mettre en place à même de proposer des pistes de transformation en vue d’accroître la contribution du secteur du sport à la création de richesse et d’emploi, et d’en faire une locomotive économique et sociale pour le Maroc.

Concrètement, le Conseil relève que la valeur économique du sport nécessite des plans d’actions pour pérenniser les recettes générées dans ce secteur, à travers notamment l’instauration d’un cadre organisationnel adapté que ce soit en termes de régulation ou de disponibilité d’infrastructures et de ressources humaines spécialisées.

Dans ce sens, la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation est primordiale pour faire évoluer la perception du sport, comme secteur à caractère social, à un secteur économiquement viable et équitable.

L’industrie du sport a donc besoin d’un environnement organisé avec des règles claires pour permettre la réalisation d’investissements. Une part importante des investissements en infrastructures majeures (stades, salles omnisport, etc…) ne peut être rentabilisée que par le sport-spectacle et donc par des sportifs professionnels et des organisations structurées.

En guise de recommandations, le Conseil préconise de changer la perception des Marocains envers le sport et ce, en communiquant sur le sport et son intérêt, en détectant les talents dès le bas âge, en concevant une stratégie de formation et d’accompagnement pour les métiers du sport et en développant l’intérêt des femmes pour le sport et en leur ouvrant les possibilités de participation effective.

Il s’agit, en outre, d’instaurer un cadre organisationnel adapté via notamment l’amélioration du cadre juridique et réglementaire, le conditionnement du développement des infrastructures, la mise en place de modèles de gestion faisant appel à des contrats types, l’instauration de l’obligation de disposer d’informations sur les impacts économiques préalablement à l’organisation de tout évènement sportif ainsi que l’encouragement du tourisme sportif.

Le CESE appelle, à travers son avis, à structurer l’activité sportive et professionnaliser le sport au Maroc en accompagnant la transformation des clubs du statut d’association à celui de société, en veillant à la mise en place d’un statut pour les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau et en améliorant la capacité des clubs, ligues et fédérations à générer davantage de recettes.

Le sport au Maroc, dans sa perception et sa pratique, reste très largement considéré comme un loisir facultatif qui n’a pas à être particulièrement organisé. Or les travaux du CESE sur l’économie du sport montrent que le cœur de l’économie du sport est totalement dépendant de l’organisation, de la structuration et de la professionnalisation du secteur.