Le sport dans l’entreprise pour propulser les softs skills

• Comment est venue l’idée de créer l’APSEM ? Et quelles sont ses activités ?

L’association n’est pas un fruit du hasard, ni une tendance que nous avons lancée pour se conformer à une mouvance d’influence. Tous ses membres fondateurs ont toujours porté le bien-être de leurs salariés, de leurs partenaires, dans leurs valeurs et culture d’entreprise. De manière sporadique et à une échelle très limitée, nous œuvrions déjà dans la promotion du sport comme jalon important du bien-être de nos collaborateurs. En 2019, et en concertation avec les membres fondateurs, nous avons opté pour la fédération de nos efforts, pour les étendre et en faire bénéficier toute la force active de l’économie marocaine.

• Les entreprises sont de plus en plus sensibles à la question de la santé au travail, quelle place occupe le sport dans cette optique ?

La santé au travail est un concept tentaculaire et complexe, sans pour autant être compliqué. Si je dois le résumer, je dirais que la bonne santé d’une entreprise, en termes de productivité, de rentabilité, de responsabilité sociale, et bien plus encore, passe inexorablement par la santé de ses salariés. Et là encore, nous parlons de la santé dans son sens le plus large, tel que le préconise l’OMS. Il y va de la santé, physique et psychique, mais aussi du bien-être.

A ce sujet, je précise que ce concept englobe les fonctions HSE, mais ne s’y limite pas. Or, et en qualité d’organisateur de la journée santé au travail au Maroc depuis plus de 10 ans, je peux vous dire que …

