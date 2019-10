Le solde du compte courant s’améliore légèrement

L’encours de la dette extérieure publique, au terme du premier semestre 2019, s’est établi à 337,8 milliards de DH, en hausse de 11,2 milliards de DH par rapport à fin 2018, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Par emprunteur, le stock de la dette extérieure du Trésor ressort à 154,7 milliards de DH au lieu de 145 milliards à fin 2018. Celui des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales s’est établi à 183,1 milliards de DH au lieu de 174,1 milliards à la fin de l’exercice 2018, précise la DTFE.

AU cours du premier semestre de 2019, le Maroc a réglé 14 milliards de DH au titre du service de la dette extérieure publique: 5,7 milliards par le Trésor et 8,3 milliards par les autres emprunteurs publics.