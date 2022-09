Le secteur agroalimentaire appelé à améliorer son intégration

L’industrie alimentaire, à l’instar des industries nationales, fait face à des défis de taille marqués par la flambée des cours de l’énergie et des matières premières, l’inflation, un contexte géopolitique mondial tendu, sans pour autant oublier les conditions climatiques difficiles ayant caractérisé la campagne agricole précédente.

Malgré cette conjoncture mondiale et nationale difficile, cette industrie a pu maintenir sa croissance. Elle a généré un chiffre d’affaires global de 158 milliards de DH et à l’export de 36,4 milliards de DH en 2021, emploie plus de 152 000 personnes et compte plus de 2 000 entreprises. Toutefois, afin de gagner en compétitivité, elle est appelée à améliorer son intégration tout au long des chaînes de valeur. «Le taux d’intégration moyen de notre industrie est encore modéré de l’ordre de 25% et reste en deçà de nos aspirations. Il est expliqué par l’importation de nombreux intrants manufacturés, notamment les emballages en plastique. D’où la nécessité d’assurer une intégration plus optimale et d’accroître la compétitivité du secteur», explique Abdelmounim El Eulj, président de la Fenagri.

Sur la base d’une étude réalisée par la profession agro-industrielle, l’industrie agroalimentaire utilise actuellement l’équivalent de 10 milliards de DH de matières premières et intrants importés (hors produits agricoles). Ce qui représente un important gisement de projets d’investissement à déployer au niveau local pour un montant total prévisionnel de 680 MDH, avec la création, à terme, de plus de 7 000 emplois directs.

Il ne faut pas nier la dynamique croissante d’investissement qu’a connue le secteur depuis le lancement de différentes stratégies agricoles et industrielles, ainsi que le contrat-programme 2017-2021. Un portefeuille de 305 projets d’investissement a été retenu pour bénéficier d’un soutien financier à l’investissement à travers le Fonds de développement industriel et de l’investissement et le Fonds de développement agricole. Ce portefeuille, qui concerne plusieurs filières agro-industrielles, totalise un montant d’investissement de 8,5 milliards de DH et projette, à terme, la création de plus de 40 000 emplois directs et indirects.

70 opportunités d’investissement

A côté, la conjoncture actuelle a ouvert l’opportunité à l’industrie agroalimentaire nationale de se repositionner en allant vers le renforcement de l’intégration locale. Cela, à travers la mise en place d’une banque de projets d’investissement lancée dans le cadre du plan de relance industrielle, nouvelle stratégie qui repose sur une approche de substitution des importations des produits manufacturés par la production locale et de renforcement du tissu industriel marocain. A ce titre, «plus de 70 opportunités d’investissement ont été identifiées dans le secteur des industries agroalimentaires suite à une analyse fine des importations nationales et des nouvelles tendances au niveau du marché local et à l’export», assure

M. El Eulj.

