Le nouveau Casabusway officiellement dévoilé ce jeudi

Il s’agit de Busway climatisés et équipés de caméras de sécurité, de chargeurs USB et d’écrans d’information dynamique. Ils sont également dotés de sièges revêtus d’un tissu en velours, d’un accès fauteuil roulant et d’un espace dédié aux personnes à mobilité réduite.

Le Casabusway desservira 42 stations le long d’un couloir dédié et sera connecté à Casatramway. D’autant que les stations des lignes Casabusway seront similaires à celles de Casatramway. Les nouveaux bus sont longs de 21 mètres, larges de 2,55 mètres, hauts de 3,12 mètres et disposent d’un plancher bas intégral. Il s’agira de véhicules d’accès par 4 portes doubles, et dotés d’une capacité à bord de 168 voyageurs dont 58 places assises.

Ligne Casabusway BW1 : Bvds Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane.

Ligne Casabusway BW2 : Quartier Errahma route Provinciale 3003/3014 – Bvds Moulay Touhami, Oum Rabie, Abdellah Charif, Yaacoub El Mansour, Rond point Oulmès