Le nombre des auto-entrepreneurs a plus que quadruplé en 4 ans

La population des auto-entrepreneurs a plus que quadruplé en quatre ans, pour s’établir à 373.663 en 2021, selon la Direction Générale des Impôts.

« L’année 2021 a enregistré 86.023 nouvelles adhésions au statut de l’auto-entrepreneur. Ce régime a été fortement sollicité grâce, notamment, à des procédures de création et de radiation simplifiées, une fiscalité réduite et la possibilité d’exercice de l’activité à domicile. Ainsi, la population des auto-entrepreneurs a plus que quadruplé en 4 ans, passant de 86.169 à 373.663 », fait savoir la DGI dans son rapport d’activité 2021.

Aussi, la DGI a procédé à l’identification de 186.231 nouveaux contribuables au titre de l’année 2021. Les personnes physiques professionnels concentrent 64% de ces nouvelles identifications avec 118.762 contribuables, contre 36% pour les personnes morales (67.469).

Concernant l’identifiant commun de l’entreprise (ICE), outil d’identification uniforme et de simplification des formalités administratives, il a été récupéré par 274.373 entreprises en 2021.

Par ailleurs, ledit rapport fait état de la poursuite de la dynamique d’apurement du passif des remboursements et des restitutions en 2021, avec une hausse globale de 21% à environ 13,49 milliards de dirhams (MMDH), soit une réalisation de 157% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances (LF-2021).

Les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se sont établis à plus de 12,64 MMDH, enregistrant un taux de réalisation de 159% de la LF-2021 et une hausse de 22% comparativement à 2020.

Les dépenses en matière de l’Impôt sur les sociétés (IS) ont, quant à elles, atteint 401 millions de dirhams (MDH), en repli de 27% par rapport à 2020, alors que les restitutions de l’impôt sur le revenu (IR) ont réalisé 262% des prévisions de la LF-2021, en augmentation de 91%.