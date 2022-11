Le financement de la TPME sous la loupe

Cette rencontre a connu la participation d’un parterre de spécialistes, M . Hicham Znati Serghini, Directeur général de Tamwilcom, M.Bernard Labouss, Directeur en charge du retail au sein du groupe BMCI, M .Ali Tazi, Directeur général de HMI, ainsi que M .Saad Hamoumi, Docteur en Économie, Président de harvard Consulting et ex-président de la commission PME au sein de la CGEM.

Ce débat à permis de mettre en avant les solutions de financement et de soutien qui ont été déployées par le secteur financier afin de donner la chance à ce modèle d’entreprise d’exploiter pleinement son potentiel.

Il a également représenté une opportunité pour souligner les contraintes qui demeurent encore posées, et qui font obstacle au développement de la Très petite et moyenne entreprise.

A cette occasion, M. Saad Hamoumi a déclaré que « le financement de la TPME est une problématique récurrente partout dans le monde, mais il n’est pas le premier problème pour la TPME. Sur le terrain, c’est l’accompagnement et l’accès à l’information qui font défaut ».

Et d’ajouter qu’on a besoin que les acteurs dans les secteurs public et privé travaillent ensemble pour que la TPME puisse récolter les leviers autant utiles pour mener son projet.

Pour sa part, M.Hicham Zanati Serghini a noté que 99 % des entreprises au Maroc sont des TPME , d’où l’importance de leur financement au niveau de la création, du développement, de la croissance et du cycle d’exploitation.

« Quand on regarde les chiffres officiels aujourd’hui de Bank Al-Maghrib, nous remarquons aujourd’hui que le financement des TPME qui représentait 34% des financements en faveur des entreprises privées en 2014, il est aujourd’hui de 45%. C’est-à-dire sur chaque 100 dirhams qui sont donnés par les banques aux entreprises du secteur privé, 45 dirhams sont alloués aux TPME », a précisé M. Serghini .

Et d’ajouter que « quand on vient de s’installer sur le marché, la question du financement toujours se pose, et pour cela Intelaka a apporté une réelle réponse aujourd’hui sur comment financer ces entreprises de moins de 5 ans. Depuis le démarrage d’Intelaka , nous sommes à plus de 30 000 crédits bancaire qui ont été garantie par TAMWILKOM à travers Intelak ou Intelak Al Moustatmir Al Qarawi ».

De son côté, M.Bernard Labous a noté que la TPME est un marché fondamental pour toutes les économies des pays, en particulier pour le Maroc, ajoutant que la BMCI est extrêmement présente sur ce marché , dans le but d’accompagner les TPME dans leur développement et dans leurs projets.

Et de faire remarquer « qu’on a fait une année assez exceptionnelle en termes de financement puisque on a financé plus que 500 millions crédits bail et plus de 300 millions crédits moyen terme».

Être une Très petite et moyenne entreprise (TPME) est un challenge au quotidien. Se développer, innover, croître, sont des objectifs pour lesquels la TPME a justement besoin de soutien, de conseil, et de financement.