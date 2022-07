Le déficit commercial en hausse de près de 37% à fin mai 2022

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 116,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2022, en hausse de 36,9% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Au titre des cinq premiers mois de l’année 2022, les importations ont progressé de 39,2% à plus de 82,55 MMDH, et les exportations ont grimpé de 40,7% à 51,06 MMDH, explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, soulignant que le taux de couverture s’est situé à 60,2%.

La hausse des importations de biens concerne la quasi-totalité des groupes de produits, fait observer l’Office, notant que la facture énergétique a plus que doublé à 54,64 MMDH à fin mai 2022.

Cette évolution fait suite, essentiellement, à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+14,02 MMDH) due à l’élévation des prix qui ont presque doublé (9.110 DH/T contre 4.597 DH/T).

En parallèle, les quantités importées ont enregistré une hausse de 8,6%.

De leur part, les importations des demi produits ont enregistré une hausse de 53,9%, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac. Les importations des produits bruts se sont accrues, quant à elles, de 76%, principalement à cause de la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont presque triplé (+5,421 MMDH).

S’agissant des importations des produits alimentaires, elles ont affiché une hausse de 31,8%, tributaire, essentiellement, de l’augmentation importante des achats d’Orge (2,99 MMDH). Les approvisionnements en blé ont augmenté de 14,8%.

En ce qui concerne les exportations, leur accroissement concerne la totalité des secteurs, essentiellement, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile et celui de l’agriculture et agroalimentaire.