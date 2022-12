Le Comité pour la promotion de l’investissement des Marocains du monde tient sa première réunion

Cette première réunion, co-présidée par Mohcine Jazouli, vise à mobiliser l’ensemble des parties prenantes, publiques et privées, en recueillant leurs propositions en vue d’élaborer une feuille de route qui servira à renforcer considérablement l’investissement des Marocains du monde dans le Royaume.

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, a présidé, aux côtés des représentants de la Confédération générale des entreprises (CGEM) et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), la 1ère réunion du Comité thématique de la promotion de l’investissement des Marocains du monde, tenu à Rabat le 6 décembre 2022.

Cette réunion d’envergure se tient dans le sillage de l’organisation, le 30 août dernier à Rabat, de la 9ème Commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l’étranger, présidée par le Chef du gouvernement et celle du comité technique de suivi des décisions issues de cette commission, tenue le 14 novembre, précise un communiqué du département de Mohcine Jazouli.

Cette réunion du comité technique avait abouti à la mise en place de 5 comités thématiques, dont celui de la promotion de l’investissement des Marocains du monde, chargés de préparer une feuille de route à soumettre à la Commission ministérielle au début de l’année 2023.

Pour rappel, la communauté des Marocains du Monde estimée à près de 5,8 millions d’individus est une des plus importantes diasporas au niveau mondial. En plus d’être une communauté très importante, elle continue de croître puisque son nombre a été multiplié par 3 en 20 ans.

Cette communauté est répartie à travers le monde mais demeure fortement concentrée en Europe. En effet, six pays européens concentrent 80% des MRE.

De plus, les Marocains du monde contribuent très fortement au développement de leurs pays d’origine puisque leurs transferts continuent de croître et devraient dépasser en 2022 les 100 milliards DH. Toutefois, la part de ces transferts alloués à l’investissement, et notamment productif demeure faible, ne dépassant pas 2%.