Le Bitcoin à plus de 50.000 dollars, une première depuis 3 mois

Le prix du Bitcoin a dépassé lundi les 50.000 dollars, un seuil jamais atteint depuis mai dernier, suite notamment aux annonces positives du géant des paiements en ligne Paypal et la plateforme d’achats de cryptomonnaies Coinbase.

Le cours du bitcoin avançait ainsi de 4% sur la séance, à 50.350 dollars, après avoir atteint quelques heures plus tôt 50.440 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis mi-mai.

Le cours est tiré par une annonce de Paypal, qui a étendu son service d’achats et de ventes de cryptomonnaies au Royaume-Uni, signe clair d’une demande croissante, selon des observateurs.

Fin 2020, le lancement de ce service aux Etats-Unis avait donné une certaine légitimité au bitcoin, surtout qu’il avait été suivi au fil des mois par des projets dans le monde des cryptomonnaies d’acteurs de la finance traditionnelle, comme la banque BNY Mellon ou le fonds d’investissement BlackRock.

Par ailleurs, l’annonce faite la semaine dernière par Coinbase et selon laquelle la plateforme va placer 500 millions de dollars de sa trésorerie en cryptomonnaies, participe à l’enthousiasme du marché.

La plateforme, cotée à Wall Street, entend poursuivre en investissant à l’avenir 10% de ses profits dans les monnaies numériques, a-t-elle indiqué la semaine passée.

Très volatil, le bitcoin a gagné ainsi près de 70% en un mois et 330% sur un an, mais il reste en baisse de 23% par rapport à son plus haut historique, atteint mi-avril à 64.870 dollars.