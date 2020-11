Lavieeco.com : 19 700 visiteurs par jour, 50 000 fans sur facebook

Dans le paysage média électronique marocain, le site de La Vie éco est assurément devenu incontournable. Lancé en 2003 pour supporter la version papier du journal, le site internet a su diversifier son contenu et se positionner de par la qualité de ce dernier parmi les sites de presse les plus visités. Le véritable tournant est cependant intervenu en 2009 avec une refonte complète de l’architecture du site, accompagnée d’un enrichissement du contenu. A côté des articles publiés dans le support papier, lavieeco.com est devenu un quotidien en ligne : brèves d’actualité, photos, vidéos, économie internationale… Un an plus tard, une nouvelle version du site était mise en ligne : plus ergonomique, axée autour d’une lecture plus facile.

Des visiteurs de 171 pays et 67% proviennent du Maroc

Résultat : avec 1,65 million de pages consultées et 359 334 visiteurs uniques lavieeco.com a fait l’objet de 610 318 visites avec une moyenne de 2,7 pages consultées par visiteur, au cours du mois de janvier 2012 (Google Analytics), soit une moyenne quotidienne de 19 690 visiteurs par jour. Une hausse de près de 53% par rapport au mois de septembre 2011 qui, toujours selon le même outil d’analyse, a enregistré 391 000 visites. Fort de son analyse des contextes économique et politique marocains, le site enregistre des pics de visites lors d’événements marquants. C’est ainsi que 53 900 visites ont été enregistrées lors de l’annonce de la formation du gouvernement, et le nombre record de 100 000 visites a été atteint durant les 2 jours qui ont suivi les élections législatives au Maroc.

Issus de 171 pays mais avec une nette majorité marocaine (67%), les internautes de La Vie éco passent en moyenne 6,03 minutes sur le site pour consulter les rubriques diversifiées avec une préférence pour la rubrique Economie, suivie de l’actualité nationale, laquelle est talonnée de près par la rubrique Carrières. Aujourd’hui le site web de La Vie éco compte une vingtaine de rubriques et plus de 36 000 articles et offre aux internautes l’accès gratuit aux archives via son moteur de recherche interne.

N’offrant pas de modules «accessoires» tels l’horoscope, les forums, les horaires de prières et annonces diverses, le site de La Vie éco est orienté contenu. «Nous ne voulons pas être un fourre-tout uniquement pour générer du trafic et nous devons respecter la ligne éditoriale de notre journal, c’est-à-dire la production d’une information vérifiée et sourcée, c’est là que réside notre force», déclare Fadel Agoumi, directeur de publication du journal.

4 500 personnes suivent les posts via Twitter

Au delà des chiffres, le site de La Vie éco s’inscrit parfaitement dans son temps. Conscient des enjeux et des implications de l’ère des nouvelles technologies, une équipe rédactionnelle chapote le projet et veille à la diversification mais surtout à la qualité de son contenu. A ce titre, plusieurs rubriques ont vu le jour et font le suivi des grands thèmes du moment (élections, CAN 2012 …) mais aussi de l’actualité nationale et internationale au fil de l’heure.

L’interactivité est également un point fort puisque le site est présent sur les principaux réseaux sociaux avec une vaste communauté virtuelle : lavieeco.com compte 50 000 fans sur Facebook et 4 500 personnes suivent ces posts via Twitter.

Ces résultats ne sont pas fortuits, mais plutôt les conséquences d’un travail technique consciencieux fait pour l’optimisation du site dont découle un référencement de choix sur les moteurs de recherche.

Côté publicité, le chiffre d’affaires publicitaire du site web a connu une hausse exponentielle en 2011, et la majorité des grands annonceurs font confiance au site de La Vie éco.

Celui-ci propose plusieurs formats de bannières (classique ou Rich media) ce qui fait d’ailleurs le bonheur des annonceurs qui disposent d’une offre variée allant des bannières classiques (Mega bannière, pavé, …) aux bannières animées et Rich media en passant par l’habillage et autres pubs vidéo. D’autant plus que le trafic généré concerne essentiellement du contenu à forte valeur ajoutée.

En 2012, plusieurs projets verront le jour, plus de contenu de qualité, des nouvelles rubriques, plus d’interactivité avec les internautes, l’objectif étant de maintenir sa place de leader de la presse écrite francophone sur Internet. Egalement dans le pipe, des applications pour Iphone, Ipad, Androïd et autres plateformes.