Larbaa d’Anza à Agadir : L’exemple d’un souk informel

Un marché hebdomadaire d’un autre temps depuis plus de 40 ans en pleine zone urbaine sur un terrain privé objet d’un différend juridique entre un promoteur public et les propriétaires attributaires. Aucune retombée en termes de recettes sur les caisses de la Commune.

Midi, au grand carrefour de l’entrée de la localité d’Anza au Nord d’Agadir, ce mercredi 21 septembre comme chaque mercredi, depuis des années, tout au long de la route, sur les bas-côtés des voitures sont stationnées en grand nombre. Difficile de trouver une place pour se parker. C’est l’heure de grande affluence du souk hebdomadaire improvisé, il y a longtemps, dans la localité. Ce marché en raison du jour de semaine lors duquel il se tient a été baptisé Souk Larbaa. Sur un terrain en face du rond-point de l’entrée d’Anza, vêtements, articles de ménages, gadgets, produits d’épicerie, légumes et viandes, il n’y a rien que vous ne puissiez pas trouver dans ce marché hebdomadaire qui attire toujours plus de monde dont les touristes sur la route des plages ou ceux qui découvrent le front de mer dépaysant d’Anza.

Créé en 1993, ce souk d’une autre époque n’a pas toujours eu lieu à cet endroit stratégique de l’entrée d’Anza. Il se tenait auparavant plus bas au cœur de ce centre urbain, toujours de manière hebdomadaire. Selon une source institutionnelle proche du dossier, c’est en 1996 que ce souk a été déplacé dans ce nouveau site à l’entrée d’Anza suite à la construction, par un opérateur public, d’un marché en dur sur les lieux. Il s’agit d’un complexe de 549 magasins construits sur une surface de 8900 m², indique une source proche du dossier.

