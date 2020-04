L’après Covid-19 : Les scénarii d’AttijariGlobal Research

Une étude basée sur la manière de propagation du virus. Pour ce faire, ses analystes ont élaboré trois scénarii d’évolution de la situation en 2020 et 2021, allant d’une récupération rapide à une profonde récession. Il rappellent cependant que les probabilités de chacun des scénarii sont toujours incertaines. Toutefois, le scénario le plus plausible suggère un ralentissement économique avec une évolution des agrégats en U. Concrètement, les résultats de ce scénario pour l’année 2020 sont un ralentissement de la croissance à 0,9% ainsi qu’un creusement des déficits budgétaire et du compte courant à 5,1% et 4,3% du PIB respectivement.

L’étude- téléchargeable via le lien en bas du texte- se penche également sur les industries les plus exposées et donc plus touchées par la pandémie. L’objectif n’étant pas d’être définitif sur l’impact économique de ce virus, mais plutôt de fournir des informations sur une gamme de coûts économiques possibles de la pandémie.

