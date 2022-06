L’AFD et le Conseil régional de Souss Massa : une alliance pour un développement économique durable et inclusif

Ce protocole ancre un partenariat stratégique en faveur du développement économique durable et inclusif de la région et du renforcement de sa résilience face aux effets du changement climatique. Il vise à valoriser la richesse et la diversité des opérations financées par l’AFD dans le territoire du Souss Massa et le rôle actif de la région dans leur mise en œuvre.

Ce protocole ouvre la voie à des actions dans différents domaines : le financement direct de la région dans la mise en œuvre des projets du PDR, l’accompagnement à la territorialisation des politiques publiques dans le territoire du Souss Massa, le soutien au renforcement des capacités de la région dans les domaines techniques et financiers notamment à travers la mobilisation d’Expertise France, filiale du Groupe AFD, et l’organisation d’événements économiques conjoints mobilisant des entreprises françaises et marocaines avec l’appui de PROPARCO, filiale du groupe AFD dédiée au financement du secteur privé.

Spécifiquement, des programmes ambitieux de soutien à la territorialisation des politiques publiques dans le Souss Massa démarrent cette année, en appui à la politique de l’emploi en faveur des jeunes et des femmes non diplômés (programme SABIL), et à la politique Génération Green, pour un développement durable des territoires ruraux, créateur d’emplois et résilient aux effets du changement climatique (programme TREEA), en cofinancement avec l’Union Européenne. La région joue un rôle actif dans la mise en œuvre de ces financements, aux côtés des services déconcentrés et des opérateurs de l’Etat, garantissant un fort ancrage territorial de ces actions.

Ce partenariat entre la Région Souss Massa et l’AFD fixe une ambition nouvelle autour des axes stratégiques du nouveau plan de développement régional (PDR).