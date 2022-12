L’A220 d’Airbus, dont plusieurs pièces sont produites au Maroc, présenté ce jeudi à Casablanca

L’A220 comporte plusieurs centaines de pièces produites au Maroc, dont les composants du fuselage, la section avant et arrière de l’avion. Airbus, qui compte déjà plus de 100 fournisseurs au Maroc et génère près d’un milliard d’euros d’activités annuelles, vise à renforcer davantage son partenariat industriel avec le Royaume.

Airbus a organisé ce jeudi 8 décembre, un moment d’échange avec l’ensemble de l’écosystème aérospatial marocain. Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités des secteurs public et privé, dont le ministre en charge de l’Investissement, Mohcine Jazouli, a été l’occasion de présenter l’A220, le dernier né de la famille monocouloir Airbus, et de mettre en avant les liens forts entre Airbus et le Royaume.

Pour ce faire, une «market place» a réuni une partie des prestataires locaux parmi les 100 avec lesquels Airbus collabore depuis de nombreuses années. Les participants ont pu découvrir le savoir-faire et la diversité des pièces produites au Maroc pour la quasi-totalité des avions Airbus.

En effet, dans le cadre de l’A220, plusieurs centaines des pièces de l’avion sont produites au Maroc, dont les composants du fuselage, la section avant et arrière de l’avion.

«Aujourd’hui avec plus de 100 fournisseurs implantés au Maroc, Airbus génère 10.000 emplois et plus d’un milliard d’euros d’activités annuelles. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires marocains très fiables, à l’image de ceux présents avec nous aujourd’hui. Airbus a tissé un réseau industriel sans commune mesure dans le pays», a déclaré Mikail Houari, président Airbus Afrique et Moyen-Orient.

Ce partenariat ne va faire que se renforcer à l’avenir du fait de l’augmentation des besoins en capacités aériennes du continent africain, estime-t-on chez l’avionneur européen. Selon l’Airbus Global Market Forecast de 2022 (GMF 2022), les compagnies aériennes africaines vont avoir besoin d’acquérir 1.230 avions d’ici à 2040.

D’autre part, les besoins en maintenance aéronautique sur le continent, domaine dans lequel le Maroc compte parmi les 3 pays les plus avancés d’Afrique, vont être démultipliés nécessitant le recrutement de plus de 16.000 techniciens dans les 20 prochaines années.

Par ailleurs, selon le staff d’Airbus, ce nouvel avion, avec 25% d’émission de CO2 en moins que les avions de la génération précédente, s’affirme comme le plus performant de sa catégorie au niveau environnemental.

Le management d’Airbus souligne également que l’A220 répond à l’une des principales préoccupations des compagnies aériennes, à savoir disposer d’un avion monocouloir aussi efficace sur les dessertes régionales que continentales.

Ces performances se retrouvent également dans l’expérience passager, avec 20 % d’espace de rangement supérieur par passager, les sièges les plus larges et les fenêtres les plus grandes de sa catégorie. Un vol de présentation à bord de l’A220 a été organisé au départ de l’aéroport Mohammed V.