La première édition du salon de la poterie et du zellige se tient à Fès

Le thème choisi est «La filière de la poterie et du zellij artisanal, une contribution indéniable à l’écosystème national». L’objectif est de valoriser les produits de la poterie et du zellij artisanal, faire connaître ses métiers au grand public et promouvoir la commercialisation.

La Chambre de l’artisanat de la région de Fès-Meknès organise du 20 au 29 décembre à l’espace Champs de course au centre de la ville de Fès la première édition du «Salon national de la poterie et du zellij artisanal». Ce salon est organisé en partenariat avec le ministère du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, la wilaya de la région de Fès-Meknès, le Conseil de la région de Fès-Meknès, le Conseil de la ville de Fès, le Conseil de la préfecture de Fès et le Groupe Addoha. Le thème de cette édition est «La filière de la poterie et du zellij artisanal, une contribution indéniable à l’écosystème national».

L’objectif de cette édition est de valoriser les produits de la poterie et du zellij artisanal connu pour son bleu unique et ses motifs géométriques, faire connaître ses métiers au grand public, promouvoir la commercialisation et dynamiser l’échange d’idées et d’expériences entre les professionnels de la filière. L’occasion est également idoine pour sensibiliser les artisans sur les défis environnementaux liés à l’exploitation de l’argile.

Rendre hommage aux meilleurs maîtres-artisans

Ce salon qui s’étendra sur une superficie de plus de 4 000 m² connaîtra la participation de plus de 120 exposants professionnels, dont des artisans, des PME, des coopératives professionnelles et des acteurs spécialisés dans les équipements de travail de la poterie et du zellij artisanal. Plusieurs personnalités vont également prendre part à ce grand rendez-vous. Plusieurs espaces sont prévus dont l’un est dédié à la commercialisation, un autre pour les produits des lauréats des centres de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat (OFPPT), un espace pour les produits d’antiquité et un espace pour les équipements techniques en relation avec la fabrication des produits en poterie et en céramique. Un espace est consacré aux institutions partenaires et un autre aux enfants.

En outre, plusieurs séminaires et tables rondes, animés par des chercheurs et des spécialistes de la filière de la poterie sont programmés. En parallèle, plusieurs séances de formation seront organisées en faveur des artisans pour améliorer leurs capacités et élargir leurs connaissances dans le domaine. Le salon se veut également une occasion pour rendre hommage aux meilleurs maîtres-artisans ayant laissé une empreinte dans ce domaine. Par le biais de sa politique de labellisation, le département de l’artisanat a aidé les artisans de la région à améliorer la qualité de leurs produits et les certifier par les labels «Madmoun», «Poterie Fès» et «Zellige de Fès».