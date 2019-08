La Fédération Tijara 2020 s’allie à Portnet

La convention a pour objectifs de contribuer à la promotion de la simplification et la dématérialisation de la chaine logistique du commerce extérieur au niveau national et régional, via le guichet unique.

L’accord vise aussi à contribuer à la mise à niveau des entreprises opérant dans le secteur de la distribution et l’amélioration du cadre d’exercice de leur activité à travers la mise en œuvre de solutions digitales innovante dans l’environnement du guichet unique et soutenir l’amélioration de la participation du secteur de la distribution au développement socio-économique du pays.

La convention a été paraphée par le président de Tijara 2020, Chakib Alj et Jalal Benhayoun, directeur général de Portnet qui ont fait part de leur volonté commune «d’actionner tous les leviers nécessaires au développement du commerce et à son essor dans notre pays».

Rappelons que TIJARA 2020 est une Fédération professionnelle qui regroupe, aujourd’hui, les principaux distributeurs de produits de grande consommation et certaines de leur associations professionnelles (agroalimentaire, produits d’hygiène, produits d’entretien, des télécommunications, minoterie…) pesant plus de 85 milliards de dirhams de chiffre d’affaire.