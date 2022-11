IPO : Le groupe Akdital dévoile ses ambitions

1,1 milliard de dirhams. C’est le chiffre d’affaires que le groupe de santé privé, Akdital, devra réaliser cette année. Le groupe compte doubler ce chiffre d’ici fin 2023 avant de dépasser les 3 milliards de dirhams d’ici 5 ans. «Des ambitions réalistes et qu’on va réaliser», lance sur un ton confiant, le 22 novembre 2022, Rochdi Talib, PDG d’Akdital, lors de la conférence de presse relative à l’introduction en bourse du groupe. Pour réaliser ces objectifs, le groupe entend en effet lever 1,2 milliard de DH en bourse, comme l’avait annoncé en exclusivité La Vie éco. Cette IPO, une première pour un groupe de santé au Maroc, permettra à Akdital de financer son expansion géographique au niveau national et la diversification de son offre de soins de santé.

Objectif : 3.000 lits d’ici 2024

Rappelons qu’Akdital opère actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume. Le groupe compte une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée et prévoit l’ouverture courant décembre 2022, de 2 nouveaux établissements de santé à Salé (Hôpital privé et Centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits qui porteront à 1.822 la capacité litière du Groupe à fin 2022. L’objectif du groupe à court terme est d’étoffer sa présence au niveau national, avec l’ouverture de nouveaux établissements en 2023 et 2024, majoritairement dans des villes de taille moyenne. En 2023, huit nouvelles unités hospitalières verront ainsi le jour dont la clinique du bien-être de Bouskoura, la clinique multidisciplinaire de Mohammedia et la clinique multidisciplinaire et le centre d’oncologie de Fès, dont les ouvertures sont prévues le premier trimestre de 2023. Grâce à ses investissements, le groupe va atteindre une capacité litière de 2.242 lits qui dépassera les 3.000 lits en 2024.

La gériatrie, nouvelle spécialité du groupe

S’agissant de la diversification de son offre de soins, le groupe proposera à partir de 2023, de nouvelles disciplines à savoir, des prestations de gériatrie, de rééducation fonctionnelle, d’addictologie, de chirurgie réparatrice ainsi que des centres de check-up. Ces nouvelles unités verront le jour à travers des unités spécialisées situées à Bouskoura, Taghazout, Marrakech et Essaouira.

Après son expansion dans les différentes villes du Royaume et la diversification de ses activités, le groupe Akdital entend renforcer son positionnement au niveau continental. Le groupe a d’ores et déjà conclu des conventions de rapatriement et de prise en charge sanitaire des salariés et adhérents auprès d’organismes publics et privés en Afrique subsaharienne tels que le Trésor Public du Niger, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en Mauritanie, ou encore la Banque Centrale du Congo. Ces conventions couvrent tout type de pathologie, avec une prépondérance pour les opérations cardiovasculaires lourdes et d’oncologie. Le groupe prévoit ainsi une expansion géographique en Afrique dans les 5 prochaines années.

Concernant l’introduction en bourse, le prix de l’action a été fixé à 300 DH. La période de souscription est prévue du mardi 29 novembre 2022 au mardi 6 décembre 2022 à 15H30 inclus. CFG Finance est le conseiller financier et le coordinateur global de l’opération.