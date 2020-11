Investissements : Les détails du guide du foncier industriel de la région

Plus de visibilité et de transparence sur le patrimoine foncier industriel de la région, c’est un des objectifs du guide que vient de dévoiler le Centre régional d’investissement Souss Massa (CRI). L’ouvrage édité en version papier et en ligne communique sur le potentiel des zones industrielles de la localité. Dans le détail, il expose les offres respectives en la matière de la Zone Franche Souss Massa, le Parc Haliopolis, les Parcs Industriels Intégrés d’Agadir 1 et 2, les zones industrielles d’Ouled Teima et de Tiznit ainsi que la future zone d’activité de Tata. Le document décline ainsi les capacités foncières de six zones industrielles d’une superficie totale de 665,23 hectares abritant 665 lots disponibles. Il expose également les prix de sortie attractifs et compétitifs à l’échelle nationale auxquels est commercialisé ce patrimoine foncier industriel. Le guide communique également sur les opportunités d’investissements de la région ainsi que sur les facteurs d’attraits qui font du Souss Massa une zone industrielle par excellence. Le document présente par ailleurs à l’utilisateur une visibilité sur le programme de développement urbain de la région et son activité économique multisectorielle.

Outre ce guide, l’offre du foncier industriel de Souss Massa est de même cartographiée sur le portail www.zonesindustriellessoussmassa.ma accessible au large public.

Cet outil digital vient ainsi s’ajouter à la nouvelle plateforme digitale de soumission des dossiers d’investissement cri-invest. Il s’agit à travers cette démarche de faciliter les recherches des investisseurs et porteurs de projets souhaitant acquérir des lots de terrains disponibles dans les différentes zones industrielles de la région.

Outre un meilleur accès à l’information pour tous, Agadir et sa région passent ainsi, à travers tous ces outils de communication, à l’offensive pour marketer ses potentialités économiques à l’échelle nationale et internationale. Une démarche territoriale incontournable aujourd’hui pour attirer les investisseurs. La transparence que recèle le guide du foncier de la région est dans ce contexte un élément assurément d’attractivité.