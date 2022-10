Investissements : De gros moyens pour de grandes ambitions

A la veille de l’adoption, le 18 octobre, en séance plénière à la Chambre des représentants du projet de loi-cadre format nouvelle Charte de l’investissement, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, annonçait devant les députés que le gouvernement œuvre déjà à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route relative à l’amélioration du climat des affaires. Laquelle feuille de route est considérée comme une condition sine qua non pour simplification et faciliter l’investissement tout en encourageant l’entrepreneuriat.

Ainsi, parallèlement au processus d’élaboration et d’adoption de cette nouvelle Charte de l’investissement et ses textes d’application (attendue depuis un quart de siècle), le gouvernement a décidé de prendre les devants. Il a tenu au moins quatre réunions interministérielles et s’est attelé à prendre des mesures concrètes pour garantir la mise en place de cette législation, une fois sortie du circuit parlementaire. L’Exécutif planche plus particulièrement sur la simplification des démarches administratives, la mise en œuvre effective de la Charte de décentralisation administrative et la facilitation de l’accès au foncier. Le terrain est ainsi déblayé pour le décollage de l’investissement. L’investissement privé, étranger et national, plus particulièrement…

Secteur privé à développer

Dans un rapport sur le développement du secteur privé au Maroc, rédigé conjointement en 2021 par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement, il est stipulé clairement que la poursuite du développement du secteur privé pourrait favoriser l’inclusion et une hausse de l’emploi. La pandémie a justement mis en évidence la dépendance des industries marocaines vis-à-vis d’un nombre limité de produits et de marchés. Les auteurs du rapport soulignent qu’une «plus grande diversification économique et une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales sont ainsi essentielles pour garantir, à l’avenir, une croissance plus inclusive, plus résiliente et tirée par le secteur privé». Toujours selon le même document, «au cours des vingt dernières années, l’économie marocaine a bénéficié d’un environnement politique et macroéconomique relativement stable». Cette stabilité a permis au pays d’offrir l’un des climats d’investissement les plus propices d’Afrique. À présent, «le Maroc compare et évalue ses performances et ses objectifs à ceux d’économies plus avancées d’Europe centrale et orientale. Il y a toutefois un hic. La stimulation des investissements privés rencontre diverses difficultés. La stratégie de développement du secteur privé au Maroc visait surtout à attirer des investissements directs étrangers, principalement par l’intermédiaire d’«écosystèmes industriels». Cependant, malgré le fait qu’elles représentent environ 90% du tissu économique marocain, «les PME peinent à investir, à accroître la valeur ajoutée, à se développer et à embaucher». Entre autres handicaps dont elles souffrent, les difficultés d’accès au foncier industriel, un faible niveau de capital social, des obstacles bureaucratiques, un système judiciaire lent et des procédures de marchés publics jugées trop lourdes.

Ce sont justement ces entraves que la nouvelle Charte d’investissement, mais aussi le processus de digitalisation et la loi relative à la simplification des procédures administratives vont bientôt lever. Ceci dit, l’investissement privé pourrait effectivement se développer au Maroc s’il met à profit….

