Investissement : Nouveaux engagements dans le Souss

Un nombre de 24 nouveaux projets ont été approuvés hier jeudi 4 octobre par la commission régionale d’investissement pour un montant global de plus 921 millions de dhs porteurs de près de 1627 emplois directs et 90 emplois indirects à moyen terme.

A chaque jeudi son lot de bonnes nouvelles! Après l’approbation de 48 projets industriels pour un montant global de plus de 3 milliards de DH, jeudi 26 septembre dernier, voici que la commission régionale d’investissement et de dérogation continue sur sa lancée et valide ce jeudi 3 octobre de nouveaux engagements d’investissements. C’était sous la présidence de M. Ahmed Hajji, wali de la Région de Souss-Massa, en présence de M. Brahim Hafidi, président du Conseil Régional Souss Massa et de M. Lahoucine Amzal, gouverneur de la province de Taroudant.

Au cœur de cette réunion, la validation de 24 projets d’investissement, totalisant un montant d’investissement de près de 921 millions de DH, porteurs de près de 1627 emplois directs et 90 emplois indirects, précise un communiqué du Centre régional d’investissement Souss Massa.

Parmi ces dossiers, 19 projets industriels sur près de 4,1 Ha, sont programmés dans les zones industrielles. Il s’agit de l’Agropole, du Parc Industriel Intégré d’Agadir et de la zone industrielle d’Ouled Teima. Ces projets industriels nécessitent un investissement de près de 200 millions de DH, et devraient générer près de 1076 postes d’emplois à terme, est-il indiqué. Dans le détail, pour la troisième tranche du parc Haliopolis, 5 nouveaux projets ont été validés pour un investissement global de 22,9 millions de DH et 195 emplois à la clé. En ce qui concerne la première tranche du nouveau Parc Industriel de Drarga, 10 nouveaux projets ont été approuvés pour un investissement de 122,5 millions de DH et 606 emplois directs et 90 emplois indirects en perspective. Au niveau de la province de Taroudant et sur la zone industrielle d’Ouled Teima, 4 projets ont été approuvés pour un investissement global de 55 millions de DH et près de 275 emplois à créer.

Outre l’industrie, au niveau du secteur du tourisme, la commission régionale a donné son feu vert pour un projet de complexe touristique et résidentiel, baptisé ‘’Eco-cité Drarga’’. L’unité hôtelière sera implantée sur une superficie de 28 Ha. Le projet porte sur la réalisation d’une composante hôtelière d’une capacité de 306 lits, un aqua parc, un restaurant, un espace de jeux, entre autres. Le projet nécessitera un investissement de l’ordre de 451 millions de DH et devrait offrir la création de près de 280 postes d’emplois.

Comme lors de la précédente commission régionale d’investissement, un guichet unique dédié à l’accompagnement des investisseurs industriels pour la concrétisation immédiate de leurs projets a été mis en place, en parallèle des travaux de cette réunion, de manière à maintenir la transparence dans le traitement des dossiers, souligne une source institutionnelle.

Pour rappel, cette dynamique est la retombée de la mobilisation du wali du Souss Massa et du président du Conseil régional en synergie avec des représentants du tissu économique, qui depuis des mois ont été de véritables VRP de la région en allant au devant de potentiels investisseurs un peu partout pour les inciter à investir dans le Souss Massa et s’inscrire dans le cadre du plan d’accélération industrielle.

Le pari du développement industriel du Souss Massa est assurément sur la bonne voie. Reste plus qu’à croiser les doigts pour que la volonté des institutionnels et leurs ambitions rencontrent celles des investisseurs qui sont très attendus par tous sur la concrétisation de leurs projets dans les délais.