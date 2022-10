Investissement : Le Maroc en opération séduction à Paris en 2023

Lors de ce grand événement inédit, le Maroc présentera ses ambitions susceptibles d’améliorer la position concurrentielle de l’industrie européenne et sa capacité à générer de l’emploi et à renforcer son ouverture aux économies et aux partenariats étrangers.

La première édition du Morocco Investment Meeting and Entrepreneurship (MIM), un évènement organisé par la société Ostensio, est programmée à Paris du 23 au 25 mai 2023, au parc des expositions Paris-Porte de Versailles. «Le choix de la capitale française s’explique par sa position de première ville d’expositions internationales et de plaque tournante européenne qui fédère ce genre de rendez-vous», précisent les organisateurs.

Le MIM, qui sera organisé en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), permettra aux investisseurs, entrepreneurs et porteurs de projets établis en Europe, Marocains résidant à l’étranger (MRE) et étrangers, de rencontrer les différents acteurs publics, semi-publics et privés concernés par l’investissement et l’entrepreneuriat au Maroc. Il permettra également de présenter l’ensemble des services de facilitation, d’accompagnement et de possibilité de financement, dédiés aux investisseurs, porteurs de projets et créateurs d’entreprises. L’objectif est de nouer des partenariats fructueux, créateurs de valeur et générateurs d’emplois, soulignent les organisateurs. C’est également l’occasion de promouvoir les opportunités offertes par les secteurs stratégiques à travers les différentes Régions du Maroc, notamment les secteurs liés à la transition énergétique.

Le Maroc, principale alternative aux investisseurs européennes

«La relance économique et les opportunités de relocalisation révélées par cette situation de crise, appellent à l’établissement de nouvelles relations économiques entre l’Afrique et l’Europe. Ce meeting permettra de présenter le Maroc comme principale alternative aux investisseurs et entreprises européennes, à la recherche d’une plateforme de proximité pour la production et la commercialisation compétitives de leurs biens et services», poursuivent les organisateurs.

Pendant trois jours, le programme du MIM verra la présence d’exposants constitués d’organismes présentant l’offre Marocaine (ministères, fédérations sectorielles, organismes de formation et de financement, grands donneurs d’ordre publics et privés, Régions, CRI et créateurs de Start-ups). Un programme de rencontres sous forme de conférences, de tables rondes, de témoignages et d’ateliers d’information vont animer ce meeting. Pour en garantir la qualité, les équipes du MIM ont constitué un Conseil scientifique présidé par le M. Mohamed Berrada et composé de dix-huit personnalités de divers horizons, Marocains et étrangers, de haut niveau, venant du monde de l’administration, de l’entreprise et de la recherche.

Un timing bien choisi

Lors de ce nouveau grand événement inédit, le Maroc présentera, en particulier, ses ambitions susceptibles d’améliorer la position concurrentielle de l’industrie européenne et sa capacité à générer de l’emploi et à renforcer son ouverture aux économies et aux partenariats étrangers.

«La vision dégagée dans le rapport de la Commission Royale sur le nouveau modèle de développement confirme plus que jamais le moment choisi et les thèmes retenus par la commission scientifique du MIM qui permettront de montrer un Maroc nouveau, avec ses voies et ses défis dans un contexte où le principal partenaire européen est appelé à revoir sa stratégie de croissance, basée moins sur la mondialisation sauvage que sur une régionalisation concertée», soulignent, par ailleurs, les organisateurs.