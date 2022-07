Investissement en Afrique : Le Maroc accueille de l’US-Africa Business Summit

L’agroalimentaire, les infrastructures, l’énergie et le changement climatique, la santé, la cybersécurité et les TIC, autant de secteurs concernés.

Le Maroc accueille la 14e édition de l’US-Africa Business Summit, organisée par le «Corporate Council on Africa» (CCA), du 19 au 22 juillet 2022, à Marrakech, sous le thème «Construire ensemble l’avenir».

Le choix d’organiser au Maroc cet évènement, tenu pour la première fois en Afrique du Nord, traduit l’engagement du Royaume en faveur du développement durable du continent africain et d’une meilleure insertion de ses économies dans les chaînes de valeur mondiales et témoigne de la volonté commune de repositionner l’Afrique dans les courants d’échanges internationaux, dans un contexte de relance économique post-Covid et de reconfiguration de l’échiquier économique international.

Ce Sommet, indique un communiqué du ministère de l’industrie et du commerce, représente une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les Etats-Unis.

Cette 14e édition de l’US-Africa Business Summit, qui connaîtra la participation d’une importante délégation gouvernementale américaine, de ministres africains et de décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains, sera l’occasion d’établir des partenariats d’affaires tripartites Etats-Unis-Maroc-Afrique orientés vers l’avenir.

Ce Sommet sera marqué par la tenue de dialogues de haut niveau, de sessions plénières, de panels, de tables rondes et de side-events autour des priorités du continent en matière de sécurité alimentaire, santé, agriculture, transition énergétique, nouvelles technologies, infrastructures et intégration des écosystèmes industriels.

Notons que le U.S.-Africa Business Summit est la première grande conférence en présentiel États-Unis-Afrique qui répond à la demande exprimée par un certain nombre de pays et d’entreprises pour renouer le dialogue et collaborer depuis le début de la pandémie. Le CCA propose, en effet, un programme de rencontres de haut niveau et de tables rondes, d’opportunités, de réseautage et d’activités qui permettront aux participants de se rencontrer pour s’engager sur des questions économiques clés entre les États-Unis et l’Afrique et rétablir des contacts commerciaux importants qui n’ont pas été possibles au cours des deux dernières années.

Le Sommet de cette année comprendra ainsi plus de 35 sessions sur des domaines de collaboration commerciale entre les États-Unis et l’Afrique tels que l’agroalimentaire, les infrastructures, l’énergie et le changement climatique, la santé, la cybersécurité et les TIC, ainsi que d’autres sujets sectoriels. Les sessions porteront notamment sur les thèmes suivants : «Construire une transition juste vers le net zéro en Afrique», «L’innovation pour la transformation de l’agriculture» et «Les PME : Alimenter la reprise et la croissance économique», pour n’en citer que quelques-uns. Les participants prendront part à des tables rondes de haut niveau, à des panels et à des forums nationaux, et auront de nombreuses occasions de nouer des contacts avec des dirigeants d’entreprises et de gouvernements afin de développer de nouveaux partenariats commerciaux. Le centre d’exposition permettra aux organisations d’amplifier leur marque et de présenter leurs activités aux dirigeants et à la communauté des investisseurs.

Pendant le Sommet, Africa50 organisera, en partenariat avec le Corporate Council on Africa, une série de rencontres consacrées à l’investissement dans les infrastructures en Afrique. Les sessions comprendront un dialogue présidentiel, une table ronde sur les moyens de mobiliser les capitaux des investisseurs institutionnels pour financer des projets d’infrastructure, une session sur les possibilités d’accroître les partenariats public-privé dans le secteur du transport d’électricité et un panel sur les infrastructures basées sur la technologie.

Le Royaume du Maroc, co-organisateur du CCA, facilitera les visites de sites et les excursions à Marrakech et dans d’autres villes marocaines pour les invités spéciaux du Sommet. Pour les observateurs, en tant que seule nation africaine ayant un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, un investisseur majeur en Afrique subsaharienne et des succès à faire valoir dans la pénétration des écosystèmes manufacturiers mondiaux clés (y compris l’aviation, l’agroalimentaire et l’automobile), le Maroc a beaucoup à faire valoir dans les domaines de l’augmentation du commerce intra-africain ainsi que dans le renforcement du commerce, de l’investissement et des relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique. Le Maroc accueille également les invités du Sommet pour leur permettre de profiter des paysages et des sons de Marrakech et d’autres attractions touristiques culturelles et historiques marocaines.

Créé en 1993, le CCA, principale organisation américaine privée axée sur l’Afrique, organise annuellement l’US-Africa Business Summit en vue de promouvoir les opportunités d’affaires et d’investissements entre les Etats-Unis et les pays africains et de nouer des partenariats dans une approche gagnant-gagnant.