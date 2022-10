Industrie cinématographique : En attendant la relance promise

Il y a eu le Festival national du film (FNF) de Tanger et on se projette dans le Festival international du film de Marrakech (FIFM). Deux moments du 7e art qui ponctuent, parmi d’autres événements, la vie cu lturelle au Maroc. Loin des polémiques et des attentes, cela constitue surtout l’occasion de s’appesantir sur une «industrie» cinématographique qui continue de chercher ses repères, particulièrement en l’absence de l’implication du secteur privé marocain dans la production, estime le scénariste Mohamed Najdi et ce, après la parenthèse de la pandémie, mais surtout après une décennie sous une «lampe» éteinte après les dernières législatives.

Bons auspices

En effet, au cours de ces dix dernières annnées, la chose culturelle, cinéma en tête, était le dernier des soucis des deux gouvernements dirigés par le PJD, rappellent les cinéastes. Pis encore, outre la dégringolade de la production cinématographique, on avait assisté à un retour de manivelle même pour la production étrangère dans le Royaume.

Mais à la faveur d’une reprise de l’activité cinématographique qui se précise, les horizons se présentent sous de bons auspices. Au titre de la toute récente session de la Commission de fonds d’aide, c’est une enveloppe de 15 millions de dirhams, sous forme d’avance sur recettes, qui a été octroyée à….

