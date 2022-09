Industrie automobile : Les phosphates pour négocier le virage de l’électrique ?

Des batteries à base de phosphates et de fer ! C’est l’avenir de la voiture électrique, à en croire une récente étude du Middle East Institut qui se base sur l’expérience de Tesla. Avec son rang de premier producteur de phosphates, doublé de son expérience dans le secteur, le Maroc peut se retrouver en pole position dans la course à la mobilité verte et devenir un champion de la voiture électrique.

Fin juillet, le ministre de l’industrie annonçait, dans un entretien à l’agence Reuters, que le Maroc négocie l’installation, d’ici la fin de l’année, une gigafactory de batteries pour véhicules électriques. Depuis, les spéculations sur l’identité de l’opérateur, en pourparlers avec le département de Ryad Mezzour, vont bon train. Trois semaines plus tard, le ministre, tout en gardant le suspens sur l’identité de ses interlocuteurs, a souligné qu’il y en a plusieurs et précisé qu’il s’agit d’un investissement de l’ordre de 2 milliards d’euros avec plusieurs lignes de production. En combinant la terminologie utilisée et l’ordre de grandeur de l’investissement annoncé, certains spécialistes du domaine estiment la production annuelle de la future usine à environ un demi-million de batteries par an, à l’image de la gigafactory de 2 milliards de dollars installée par Tesla à Shanghai, en Chine. Pour ceux qui en doutent encore, le Royaume avec une capacité de production installée de l’ordre de

700 000 véhicules par an (et projetée de 1 million de voitures) est bel et bien en passe de négocier le virage de la voiture électrique. Pour reprendre les termes du ministre, «ce n’est pas un choix, mais une contrainte imposée par l’évolution du secteur». L’Union européenne représente 90% des débouchés de l’industrie automobile marocaine et les deux modèles de voitures les plus vendus en Europe -la Peugeot 208 et la Dacia Sandero de Renault- sont fabriqués au Royaume. Or, plusieurs pays du vieux continent ont décidé de basculer vers le tout électrique en 2035.

Le Royaume n’a pas d’autres choix que de suivre la tendance pour préserver cette industrie, devenue un des premiers secteurs d’exportation. Pour reprendre les termes d’une étude publiée récemment par The Middle East Institute (MEI), un think tank indépendant créé en 1946 et basé à Washington, «la clé de l’essor du Maroc en tant que géant de la fabrication de mobilité verte sera d’étendre son écosystème automobile pour inclure la fabrication locale de batteries Li-ion, qui représentent 30 à 40% du coût d’un véhicule électrique moyen». Justement, «la nouvelle gigafactory pourrait ainsi accueillir la production des 300 000 véhicules supplémentaires ciblés en tant que véhicules électriques».

Le train en marche

Déjà en novembre 2021, le gouvernement a inscrit dans le projet de Loi de finances de 2022 une réduction du droit d’importation sur les cellules lithium-ion qui passent de 40% à 17,5%, et ce pour favoriser l’assemblage local de batteries Li-ion à partir de cellules importées d’Asie. C’est une mesure qui en dit long sur ses choix en matière de mobilité électrique. Et ce n’est qu’un début.

Plusieurs facteurs jouent, en effet, en faveur du Maroc et pourraient facilement le propulser en tant que champion régional, voire international, de la mobilité verte et électrique…..

